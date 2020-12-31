Останній день 2020 року: що потрібно зробити і як провести старий рік

У четвер, 31 грудня, українці готуватимуться зустріти Новий, 2021 рік. Із цим святом здавна пов'язували безліч різних прикмет і забобонів.

Так, існують певні традиції, за допомогою яких люди намагаються залучити все найкраще до свого життя. Про те, як варто провести останній день 2020 року, розповідає OBOZREVATEL.

Прикрасити дім, повісити на двері віник з ялинових гілок – оберіг від нечистої сили.

Напередодні Нового року запалити свічки в домі.

Прийняти душ перед тим, як сісти за стіл, щоб змити все погане, що було в році, що минає.

Пробачити образи і самому попросити вибачення перед тими, кого міг якось образити.

Зустрічати Новий рік у чистому святковому вбранні.

Загадати бажання, не використовуючи слово "не". Наприклад, замість "не хворіти" – "бути здоровим".

Дівчина, яка мріє про власну сім'ю, має подарувати подарунки семи дітям.

Коли гості підуть, – залишити на чистому столі для домовика солодощі та келих вина.

Зустрічати свято в старому одязі, щоб не відлякати успіх. Також несприятливі червоний і чорний кольори: вважається, що вони можуть прогнівити символ року Білого Бика.

Бити посуд – за прикметою, це віщує сварки і непорозуміння в родині.

Сваритися, лаятися, злитися, щоб не привабити злі сили.

Залишати новорічний стіл порожнім – до бідності.

Викидати залишки їжі в сміття – краще нагодувати ними вуличних тварин.

Відмовляти в гостинності – щоб у новому році ні в чому не відчувати потреби.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Новий рік. В Україні його прийнято святкувати з розмахом, проте цього року влада відмовилася від масових заходів через пандемію COVID-19.