Осіннє рівнодення 2019: як наворожити гроші та любов

23 вересня в День осіннього рівнодення кожен може змінити життя на краще, звернувшись до допомоги обрядів та ворожіння.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як притягнути до себе любов і гроші.

pexels.com

Обряди на залучення грошей

З молодого дерева необхідно зірвати кілька листків, взяти їх в руки і сказати:

"Листя по осені опадає, щоб життя майбутньому листю дати. Листя нове росте, життя відроджується, багатства додаються. Як листя перегниють, гроші в будинок увійдуть".

Після цього потрібно закопати листя під коріння дерева разом з блискучою монеткою.

pexels.com

Гроші можна залучити, якщо в День рівнодення робити добрі справи: приготувати частування і роздати їх нужденним, подавати милостиню або допомагати іншим. Разом з частуванням передають монетки, які заздалегідь заговорюють:

"Добро добром повертається, гроші до грошей приходять. З гаманця монету беру, три назад кладу. Все, що від чистого серця передано, сторицею повернеться, мені в житті знадобиться".

З ранку в день свята з гаманця виймають всі гроші, а потім розміщують їх туди по одній, примовляючи:

"Скільки грошей не покладу, все додасться. Монети дзвенять, багатство обіцяють".

Гаманець потрібно потрясти, а потім покласти в нього талісман.

Ритуал на любов на осіннє рівнодення

У прозору склянку набирають по самі вінця проточної води і залишають до ранку. На світанку розпускають волосся, одягаються в нову білу одежу і тричі читають змову, тримаючи склянку в руці:

"Встану я на зорі, вмиюся, білою хусткою утрусь, піду у двір, з двору на вулицю, встану посередині та три рази обернуся. Покличте трьох чудовиськ. Перше чудовисько – вогнище. Друге чудовисько – водиця. Третє чудовисько – смерть людська. - Прилітайте , збирайтеся!. Прилетять, запитають: – Чого треба? – Перше чудовисько, іди в серце раба Божого (ім'я), друге чудовисько, іди в легені раба Божого (ім'я), третє чудовисько, іди в печінку чорну і кров червону. Щоб тому рабу Божому (ім'я) ніч не спати, за столом не їсти, вина не пити, без мене, раби Божої (ім'я), вік не жити. Амінь. Амінь. Амінь".

Раніше OBOZREVATEL, пропонував дізнатися про те, на які знаки Зодіаку найбільше вплине осіннє рівнодення 23 вересня.

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