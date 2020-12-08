Оренда квартири, будинку або котеджу на Новий рік у Києві: у яку суму обійдеться

Винайняти квартиру в Києві на Новий рік коштуватиме від 700 гривень за одну добу.

Про це OBOZREVATEL розповів рієлтор Андрій Колесник. За його словами, за найменшу вартість можна орендувати, наприклад, однокімнатну квартиру на лівому березі столиці.

Якщо ж розглядати центр Києва, за добову оренду квартири площею 80-100 квадратних метрів за новорічними розцінками доведеться віддати до 15 тисяч гривень.

Як зазначає рієлтор, всі квартири на Новий рік у столиці здаються щонайменше на два дні, а ціни в 2-3 рази перевищують звичайні.

Якщо говорити про будинок або котедж, ціни стартують від 2,5 тисячі до 35 тисяч гривень на добу в разі бронювання за місяць.

Чим більше зручностей у будинку, тим вища вартість його оренди. Так, наприклад, багатокімнатний будинок із сауною, басейном та іншими предметами благоустрою коштуватиме близько 500-900 доларів на добу.

Зазначимо, оренда квартири на Новий рік-2021 є особливо актуальною для українців, оскільки через пандемію коронавірусу багато хто віддасть перевагу зустрічі свята не в кафе або ресторані, а в домашній обстановці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше епідеміолог Олексій Галімський дав пораду щодо святкування Нового року в розпал пандемії COVID-19.