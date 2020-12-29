Онлайн-вечірка: як влаштувати святкування Нового року вдома

Новий рік – сімейне свято, його хочеться відзначати з близькими і друзями. Однак пандемія COVID-19 внесла свої корективи, тому безпечно бачитися ми зможемо тільки через веб-камеру.

Нові технології можуть допомогти нам не сумувати через сидіння вдома. Заздалегідь домовтеся з бабусями, друзями або іншими гостями вашої тусовки і влаштуйте незабутнє свято, не встаючи з комп'ютерного крісла. Як провести онлайн-вечірку без проблем – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

1 етап – підготовка

Заздалегідь домовтеся про зручний час вечірки для кожного учасника. Можливо, що хтось хоче провести спочатку Старий рік в колі своєї родини, а потім приєднатися до онлайн-зустрічі. До вказаного часу варто підготувати ідеї, конкурси і навіть теми для розмови. Нехай кожен гість подбає про закуски і напої для себе. Можна придумати смішні наряди або правила, щоб було веселіше.

Підготовка – важливий етап для будь-якої вечірки, навіть в інтернеті. pexels.com

2 етап – вибір віртуальної площадки

Виберіть варіант спілкування для віртуальної паті. Існує безліч програм і додатків в соцмережах для відеоконференцій. 2020 рік відкрив світові зручність програми Zoom. Саме в цій програмі проводилося більшість робочих нарад, шкільних уроків і навіть захистів дипломів. Серед альтернатив – FaceTime, Microsoft Teams, Google Hangouts. Телефонувати по відеозв'язку з телефону зручно з месенджерів Facebook, Viber, WhatsApp, але у них є обмеження на кількість учасників.

Перед вечіркою важливо потренуватися і перевірити, чи всі зможуть підключитися, щоб не проґавити початок нового року за налаштуваннями онлайн-сессії.

3 етап – ігри, конкурси та сюрпризи

Придумайте відповідні ігри, в які можна грати без контакту з іншими. Це можуть бути і всім відомі, наприклад, "Крокодил", "Правда або дія", "Я ніколи не" та інші. Для онлайн-вечірки також можна придумати сюрпризи, які приємно здивують всіх "гостей". Наприклад, можна запросити секретного учасника, який приєднається до бесіди пізніше всіх, або за допомогою сервісу доставки послати кожному подарунок, піцу або алкоголь.

На онлайн-вечірку можна запросити секретного учасника. pexels.com

4 етап – розмови, пісні, танці

Окрім ігор, спільного перегляду фільмів і новорічних передач, можна просто розмовляти – по черзі розповідати найбезглуздіші моменти, які відбулися за рік, обговорювати плани на 2021-й і ділитися думками. Онлайн навіть можна одночасно співати пісні через караоке, відключивши звук, щоб не перебивати один одного і не соромитися свого голосу. Головне, вибрати заздалегідь найатмосферніші новорічні пісні з простими словами і подбати про трансляцію тексту для всіх учасників відеоконференції.

Онлайн-вечірка з нагоди Нового року. pexels.com

5 етап – святкування

Такий вид святкування Нового року точно стане одним з найбільш неординарних і незабутніх в житті. Варто зробити фото або скріншот онлайн-тусовки, щоб через роки згадувати, як танцювали і піднімали тости перед екраном комп'ютера, а не на галасливій площі перед ялинкою або за столом з десятками гостей.

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