Омелянів день: традиції, прикмети, повір'я і заборони на 31 липня

На Омелянів день господині починали заготовляти запаси на зиму. Фото: calend.online

Православна церква 31 липня вшановує пам'ять мученика Еміліана, який постраждав за віру в 4 столітті. У народі ж це свято відоме як Омелянів день, Ємельянів день або Горобині ночі.

У цей час зазвичай закінчувалися жнива, люди починали заготовляти запаси на зиму, варення і соління. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції свята, його історію, прикмети і заборони.

Історія свята

Святий мученик Еміліан жив у 4 столітті в місті Доростолі на березі Дунаю. Він постраждав за імператора Юліана Відступника. Указ імператора вбивати християн обурив Еміліана, і він вирушив на язичницьке капище, де розбив статуї ідолів і перекинув вівтарі.

За це святого спочатку довго били, а потім засудили до спалення. Однак вогонь не вбив Еміліана, але обпалив багатьох язичників, які прийшли подивитися на страту. Коли полум'я згасло, мученик ліг на вугілля і з молитвою відійшов в інший світ.

Святий мученик Еміліан Доростольський azbyka.ru

Традиції свята

На Омеляна на полях зазвичай закінчувалася жнива. Після напруженої роботи люди топили лазні, де за традицією парилися віниками з житньої соломи, польових квітів і трав. За повір'ям, це допомагало змити втому від жнив.

Починаючи з дня Омеляна у господинь розпочиналася пора заготовок на зиму – варень і солінь. Великою частиною заготовок були дари лісу. Наші предки, повертаючись з лісу з повними кошиками, казали: "Омелян прийшов, грибів-ягід знайшов, велить заготовлювати".

На Омелянів день закінчувався липень. Старі люди казали: "У липні жарко, а розлучатися з ним шкода, в липні душно, а розлучатися з ним нудно".

Назву "Горобині ночі" свято отримало через те, що в цей період частими були нічні грози. У народі казали, що, злякавшись грому і блискавок, горобчики в своїх схованках порпаються, потім летять невідомо куди.

Починаючи з Омелянова дня господині починали заготовляти варення і соління на зиму Pixabay

Прикмети на 31 липня

Осінь буде такою, як два останні дні липня.

Омелянів день спекотний – грудень буде морозним.

Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Грім гримить безперервно – буде град.

Грім гримить довго і глухо – до негоди, уривчасто і недовго – буде ясно.

Листя берези пожовкли на маківці – до ранньої осені.

Шишки на ялинках і соснах розташовуються лише на самих верхівках – морози вдарять тільки до середини січня.

Сон з 30 на 31 липня вважається віщим і попереджає про можливу небезпеку. Денне сновидіння 31 липня скоро виповниться, але нічого доброго не обіцяє.

На Омеляна на полях зазвичай закінчувалися жнива Pixabay

Що не можна робити в Омелянів день

За повір'ям вважалося, що в Омелянів день не можна митися в лазні поодинці, після заходу сонця і після півночі – люди боялися банного духу.

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