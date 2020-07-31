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Омелянів день: традиції, прикмети, повір'я і заборони на 31 липня

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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На Омелянів день господині починали заготовляти запаси на зиму

На Омелянів день господині починали заготовляти запаси на зиму. Фото: calend.online

Православна церква 31 липня вшановує пам'ять мученика Еміліана, який постраждав за віру в 4 столітті. У народі ж це свято відоме як Омелянів день, Ємельянів день або Горобині ночі.

У цей час зазвичай закінчувалися жнива, люди починали заготовляти запаси на зиму, варення і соління. OBOZREVATEL пропонує докладніше дізнатися про традиції свята, його історію, прикмети і заборони.

Історія свята

Святий мученик Еміліан жив у 4 столітті в місті Доростолі на березі Дунаю. Він постраждав за імператора Юліана Відступника. Указ імператора вбивати християн обурив Еміліана, і він вирушив на язичницьке капище, де розбив статуї ідолів і перекинув вівтарі.

За це святого спочатку довго били, а потім засудили до спалення. Однак вогонь не вбив Еміліана, але обпалив багатьох язичників, які прийшли подивитися на страту. Коли полум'я згасло, мученик ліг на вугілля і з молитвою відійшов в інший світ.

Святий мученик Еміліан Доростольський

Святий мученик Еміліан Доростольський azbyka.ru

Традиції свята

На Омеляна на полях зазвичай закінчувалася жнива. Після напруженої роботи люди топили лазні, де за традицією парилися віниками з житньої соломи, польових квітів і трав. За повір'ям, це допомагало змити втому від жнив.

Починаючи з дня Омеляна у господинь розпочиналася пора заготовок на зиму – варень і солінь. Великою частиною заготовок були дари лісу. Наші предки, повертаючись з лісу з повними кошиками, казали: "Омелян прийшов, грибів-ягід знайшов, велить заготовлювати".

На Омелянів день закінчувався липень. Старі люди казали: "У липні жарко, а розлучатися з ним шкода, в липні душно, а розлучатися з ним нудно".

Назву "Горобині ночі" свято отримало через те, що в цей період частими були нічні грози. У народі казали, що, злякавшись грому і блискавок, горобчики в своїх схованках порпаються, потім летять невідомо куди.

Починаючи з Омелянова дня господині починали заготовляти варення і соління на зиму

Починаючи з Омелянова дня господині починали заготовляти варення і соління на зиму Pixabay

Прикмети на 31 липня

  • Осінь буде такою, як два останні дні липня.

  • Омелянів день спекотний – грудень буде морозним.

  • Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

  • Грім гримить безперервно – буде град.

  • Грім гримить довго і глухо – до негоди, уривчасто і недовго – буде ясно.

  • Листя берези пожовкли на маківці – до ранньої осені.

  • Шишки на ялинках і соснах розташовуються лише на самих верхівках – морози вдарять тільки до середини січня.

  • Сон з 30 на 31 липня вважається віщим і попереджає про можливу небезпеку. Денне сновидіння 31 липня скоро виповниться, але нічого доброго не обіцяє.

На Омеляна на полях зазвичай закінчувалися жнива

На Омеляна на полях зазвичай закінчувалися жнива Pixabay

Що не можна робити в Омелянів день

За повір'ям вважалося, що в Омелянів день не можна митися в лазні поодинці, після заходу сонця і після півночі – люди боялися банного духу.

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