Омелян Зимовий: що не можна робити 21 січня

У четвер, 21 січня, церква вшановує пам'ять святителя Еміліяна, що жив у дев'ятому столітті. У народі свято відоме як Ємельянів день, Омелянів день або Омелян Зимовий.

Наші пращури традиційно влаштовували посиденьки з кумами, також цього дня остаточно прощалися зі Святками. OBOZREVATEL розповідає про головні звичаї, прикмети і заборони свята.

Хто такий Еміліян Кизицький

Святитель Еміліян Кизицький жив у дев'ятому столітті за часів правління візантійського імператора-іконоборця Лева Вірменина. Він та інші єпископи були викликані до правителя, який зажадав від них припинити шанувати святі ікони.

Еміліян першим твердо відповідав, що ця тема може обговорюватися лише духовними особами в церкві, але не в палаці імператора. 815 року за православну віру святителя було кинуто до в'язниці та позбавлено сану. Незважаючи на це він не зрікся вчення святих отців і помер в ув'язненні як сповідник.

Святитель Еміліян Кизицький жив у дев'ятому столітті pravoslavie.ru

Що можна робити в Омелянів день

Прочитавши молитву, випити з ранку натщесерце ковток водохресної води.

До сніданку традиційно подавали страви з м'яса: вважалося, що це принесе достаток до оселі.

21 січня здавна існував звичай пригощати кумів, щоб хрещеники були здоровими. Кум і кума, зі свого боку, приносили до обіду подарунок – мило й рушник, які потім використовували при купанні дітей.

На Омеляна хлопці "запивали" одруження, якщо одружитися їх змушували не по любові. Вважалося, що тоді буде легше змиритися з небажаним шлюбом.

Більше того, в народі казали: хто на Омеляна п'яний, той буде щасливий у сімейному житті весь рік.

Увечері дітям розповідали різні казки та історії.

21 січня прийнято запрошувати кумів на застілля Pexels

Що не можна робити на Омеляна Зимового: забобони

Купувати мотузки, пити кисіль – до біди.

Лаятися з близькими.

Лихословити та злитися.

Наші пращури вважали, що 21 січня не можна виконувати жодної роботи, особливо в першій половині дня.

Вітер дме з півдня 21 січня – до дощового літа Pixabay

Прикмети 21 січня

Вітер дме з півдня – до дощового літа.

Вікна запітніли – до швидкого потепління.

Яка погода 21 січня, така і в серпні буде.

Мороз – до пізньої весни.

Сніг – до дощів навесні.

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