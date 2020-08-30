Олександру Лукашенко – 66: чому він змінив дату народження і як підставив Путіна

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, у неділю, 30 серпня відзначає свій день народження. Така дата вказана у відкритих джерелах в мережі (зокрема, в білоруській, українській і російській версіях "Вікіпедії"), однак на офіційному сайті президента Білорусі його днем народження вказано 31 серпня.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, чому виникли такі розбіжності та як це пояснює сам політик.

На сторінці, присвяченій Лукашенку, у "Вікіпедії" зазначено, що він народився 30 серпня 1954 року в селищі Копись в Оршанском районі Вітебської області Білорусі. При цьому в біографії на офіційному сайті президента датою народження політика з 2010 року значиться 31 серпня.

На сайті президента Білорусі зараз вказано, що Лукашенко народився 31 серпня Скріншот

Так, десять років тому до біографії Лукашенка внесли зміни – до цього він приймав вітання саме 30 серпня, ця дата була вказана у всіх документах і довідниках. В адміністрації президента журналістам тоді пояснили, що мати Олександра Лукашенка надійшла до пологового будинку ввечері 30 серпня, але народився він нібито після півночі, тобто 31 серпня.

Записали ж новонародженого на 30 серпня, за датою надходження породіллі до пологового будинку. Після народження молодшого сина Миколи (народився 31 серпня 2004 року, – ред.) Лукашенко став цікавитися подробицями своєї появи на світ та від матері дізнався, що фактично він народився в останній день літа, стверджували в відомстві.

У біографії Лукашенко на сайті президента Білорусі кілька разів змінювали дату його народження скріншот

При цьому в документах для Центрвиборчкому на виборах президента 2010 і 2015 року Лукашенко, як і раніше, значився як народжений 30 серпня. На сайті президента інформацію в 2015-му також змінили, повернувши до біографії 30 серпня. Це можна простежити за базою web.archive.org. Стара дата значилася днем народження Лукашенка до, як мінімум, 26 серпня 2016 року. А потім біографію знову відкоригували.

А 2017 року президент Росії Володимир Путін, якого не попередили про зміну дати народження його білоруського колеги, за традицією привітав Лукашенка 30 серпня вітальною телеграмою та телефонним дзвінком, побажавши "міцного здоров'я та подальших успіхів", повідомялося на сайті Кремля.

Про свою "істинну" дату народження Лукашенко заговорив ще 2009 року. "Ви ж розумієте, що я теж людина, у мене є діти, особливо молодший Миколенька, у якому я душі не чаю. Йому сьогодні п'ять років (в 2020-му виповнюється 16, – ред.), А мені вже 55. Народилися ми з ним в один день, 31 серпня ", – сказав він в інтерв'ю газеті "Завтра".

Олександр Лукашенко відзначає свій день народження в один день з сином Миколою

Крім того, якось Лукашенко зізнався, що не відзначає свій день народження, оскільки вважає його "паршивим" днем.

"У нас в родині не було прийнято і зараз не прийнято відзначати його. Всі це знають і мене ніколи не вітають. Щоб прийти в день народження, вишикуватися в чергу, як це зазвичай буває, вечірка якась, – у мене цього немає. Я завжди, іноді навіть спеціально, їду і працюю навіть більш напружено, ніж зазвичай. Тому близькі, знайомі мої люди, вітають мене останні 5-6 років і мого малюка (молодший син Лукашенка Микола, – ред.) – в один день, 31-го. Дні народження я взагалі не відзначаю. Це для мене найпаршивіший день у житті, тому що, на жаль, в цей день ти стаєш на рік старшим", – сказав він в інтерв'ю "Литовському кур'єру" 2010 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко розповів про "теплі" стосунки свого сина з Путіним.