Одноденні пости в липні: коли та що не можна їсти в ці дні

У День Петра і Павла, 12 липня, закінчився багатоденний Петрів піст. Разом з тим, на цей місяць випадають кілька одноденних постів. Це 15, 17, 19, 24, 26 і 31 липня.

За церковними канонами в ці дні кожен вірянин має дотримуватися суворих обмежень у їжі.

Так, у середу і п'ятницю не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, молоко, кисломолочні продукти. При цьому дозволяється їжа з рослинним маслом, сухоїдіння (відмова від їжі, приготованої гарячим способом), – можна їсти горіхи, мед, фрукти і овочі.

Тримаючи пост у середу, православні згадують день, коли Іуда зрадив Ісуса Христа. А пост у п'ятницю присвячений дню, коли Спаситель був розп'ятий на хресті.

У середу і п'ятницю можна їсти горіхи, мед, фрукти і овочі Ілюстративне фото / Pixabay

Крім цього, святі отці говорять про те, що пісні дні цілий рік несуть у собі охорону душі вірянина. Так людина може показати, що вона ніколи не втрачає пильності, пам'ятає Бога і завжди готова до духовної боротьби з темними силами.

Також за допомогою дотримання пісних днів вірянитримають себе і своє тіло в тонусі, що можна порівняти з регулярною тренуванням.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, скільки вихідних буде в серпні 2020 року.