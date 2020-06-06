Обряди на Трійцю: як залучити щастя й достаток

У народі здавна були популярні різні обряди на Трійцю, якими намагалися залучити в свій дім здоров'я, щастя, достаток та уберегтися від зла. Також здійснювалися обряди, щоб привернути дощі та покращити урожай.

А після Трійці починався Русальний тиждень: за повір'ям, у цей час по землі ходили русалки. Щоб захиститися від нечистої сили, в селах влаштовували спеціальні "проводи" русалок, також їх всіляко намагалися задобрити. Детальніше про популярні на Зелені свята обряди читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Обряди на Трійцю Ілюстративне фото / Depositphotos

Обряди на кохання

Трійця, або Зелена неділя, здавна вважалася дівочим святом. Цього дня дівчата плели вінки і ворожили, кидаючи їх у річку.

Також до Трійці пекли коровай і роздавали його в лісі незаміжнім дівчатам. Шматочки такого короваю засушували і зберігали до весілля. За прикметою, замішані в тісто для весільного короваю, вони приносять в нову сім'ю любов і добробут.

Обряди на здоров'я в Трійцю

Роса, що випала в Трійцю, вважається дуже корисною для здоров'я й краси. Дівчатам рекомендується вмиватися нею, щоб зберегти молодість і привабливість.

Для цього потрібно встати на світанку, вдягти бавовняну або лляну сукню і походити та полежати на траві, щоб одяг просочився росою. Також потрібно вмити обличчя росою і при цьому сказати: "Свято Трійці Святої обдаровує красою: блиск в очах і волоссі, червоний відблиск на губах, шкіра оксамитова, а дума моя світла". Після цього дівчина повертається додому і висушує плаття. Його потрібно прибрати і вдягати в дні нездужання або хвороби.

Обряди на здоров'я на Трійцю AstroMeridian.ru

Обряд на сімейне щастя

На Трійцю для збереження сімейного щастя готували особливу яєчню. Для цього брали два яйця, знесені куркою в четвер, які символізували подружню пару. Солили яєчню виключно четверговою сіллю, приправляли зеленою цибулею, часником і петрушкою, які не можна було шинкувати. Смажили на круглій сковороді, а господиня повторювала над нею молитву.

Обряд на дощ

Щоб врятувати урожай від посухи, люди робили з трав і квітів букети, попередньо оплакуючи їх. У народі вірили, що политі сльозами трави, принесені до храму, зможуть випросити у Бога дощ. Гілки беріз вставляли в землю, і три дні не можна було їх прибирати, як і зелень в будинку.

Обряди на Трійцю: ворожіння на вінках culture.ru

Тиждень після Трійці

У Клечальний понеділок, другий день свята, священики після служби йшли на поля і читали молитви з проханням до Бога благословити врожай.

У вівторок після Трійці, Богодухів день, хлопці вибирали собі наречених. Дівчата "водили тополю" – найкрасивішу незаміжню дівчину в селі, вбрану вінками, стрічками, гілками. Зустріти "Тополю" вважалося дуже гарною прикметою. Цього дня в колодязях також освячували воду.

У Зелену середу жінки зустрічали русалок. Зелений четвер називався ще Русалчин Великдень. Цього дня наші пращури нічого не робили, а пекли паски-баби, фарбували яйця, влаштовували гуляння.

Захист від русалок

Вважалося, що в Русалчин Великдень русалки і мавки можуть набувати людської подоби та їсти звичайну їжу. Щоб відігнати їх, люди носили з собою оберіг – полин (Євшан-зілля) і любисток. Зіллям і запашними травами прикрашали і житло, встеляли ними підлогу.

Також для русалок і мавок (щоб грали й людей не чіпали) дівчата завивали вінки з тонких гілочок на живих березах у лісі, які зберігалися до проводів русалок.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про ворожіння на Трійцю і Духів день: як передбачити любов і заміжжя.