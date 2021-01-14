Обрізання Господнє: історія і традиції свята

У четвер, 14 січня, віряни відзначають Обрізання Господнє – велике християнське свято, присвячене здійсненню іудейського обряду обрізання над новонародженим Ісусом Христом.

Цього дня в Україні також відзначається Старий Новий рік і День святого Василя. Про головні традиції, історію та значення свята розповідає OBOZREVATEL.

Обрізання Господнє: історія свята

Як сказано в Євангелії, на восьмий день після народження над Немовлям Ісусом, згідно із законами Старого Завіту, було здійснено обряд обрізання, обов'язковий для всіх єврейських хлопчиків.

Під час обряду Сину Божому було дано ім'я Ісус, що означає "Спаситель", як і вказав Архангел Гавриїл Діві Марії в день Благовіщення.

Отці Церкви пояснювали, що Господь прийняв обрізання, показуючи людям приклад неухильного дотримання законів Божих. "Не думайте, що Я прийшов порушити закон або пророків: не порушити прийшов Я, але виконати", – казав Ісус у Нагірній проповіді.

Господь прийняв обрізання, показуючи людям приклад неухильного дотримання законів Божих Wikipedia

Значення свята

Свято Обрізання нагадує вірянам, що вони увійшли в Новий Завіт з Богом, прийнявши обрізання "нерукотворне", тобто відсікання гріхів, пристрастей і похоті. У Новому Завіті обряд обрізання поступився місцем таїнству Хрещення водою і Духом, заснованому Спасителем.

Так, 49 року Апостольський собор офіційно скасував обряд обрізання для охочих хреститися. Відтоді в Церкві залишилося "Обрізання Серця" – Святе Хрещення.

Свято Обрізання нагадує вірянам, що вони увійшли в Новий Завіт з Богом pravmir.ru

Традиції на Обрізання Христове

Свято Обрізання відзначається в один день з пам'яттю святителя Василя Великого. У храмах служать всеношну, літургію Василія Великого, читають Ісусову молитву.

14 січня в Україні також святкують Старий Новий рік (до 1919 року Обрізання Господнє збігалося з початком року). Цього дня прийнято посівати, загадувати бажання і влаштовувати багаті сімейні застілля.

14 січня в Україні також святкують Старий Новий рік PMG.ua

Що не можна робити в Обрізання Господнє

Лаятися, злитися, ображати інших, бажати зла будь-кому.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Оскільки свято символізує смиренність і слухняність, не варто порушувати правила й закони навіть у дрібницях.

Раніше OBOZREVATEL публікував календар церковних свят на січень 2021 року а також розповідав, скільки вихідних буде в перший місяць зими в Україні.