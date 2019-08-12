Оберіг на цілий рік: які трави освячувати на Маковея

У середу, 14 серпня, православні християни відзначатимуть свято Маковея (Медовий Спас). У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду і букет-оберіг – маковійчик.

OBOZREVATEL підготував інформацію про те, що символізують рослини, які можна нести до церкви на освячення.

Букет на Маковія – що символізують трави

Освячений маковійчик – оберіг для всієї родини FermerGree

Готовий букет для освячення в церкві можна купити, а можна і зібрати своїми руками. В обох випадках потрібно розуміти, що символізують рослини, які входять до його складу.

Калина – символ дівочої краси, любові, ніжності.

Соняшник – символ сонця, тепла і вдячності.

Рута і нагідки (календула) – захист від усіляких хвороб.

Материнка – щоб "роду не було переводу".

Колоски вівса, пшениці – для гарного врожаю, великого достатку.

М'ята – щоб у домі панували мир, спокій і довіра.

Ласковець – згоди в родині, означає ласку.

Тирлич – щоб у дівчини було багато кавалерів.

Буркун – для примирення.

Макові головки – потім їх можна витягнути з букета і покласти під подушку, щоб позбутися мігрені.

Гілочки полину – обов'язкова складова Маковейчика – від нечистої сили.

Після освячення букет потрібно засушити і зберігати цілий рік, як оберіг. Він буде захищати всю сім'ю від хвороб і неприємностей.

Маковейчик потрібно зберігати в будинку цілий рік kraina.biz.ua

Як застосовувати освячені трави

У народі вірили, що сам маковійчик у цілому і кожна трава окремо має свої цілющі властивості.

Так, якщо освячені квіти вплести у волосся, то воно буде здоровим і густим.

Щоб у будинку панувала гармонія і достаток, по кутках кімнат потрібно розкласти освячені макові зерна. Крім того, мак захистить від пристріту і поганої енергії.

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