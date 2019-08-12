Оберіг на цілий рік: які трави освячувати на Маковея

У середу, 14 серпня, православні християни відзначатимуть свято Маковея (Медовий Спас). У цей день прийнято освячувати в церкві мед, воду і букет-оберіг – маковійчик.
OBOZREVATEL підготував інформацію про те, що символізують рослини, які можна нести до церкви на освячення.
Букет на Маковія – що символізують трави
Освячений маковійчик – оберіг для всієї родини
FermerGree
Готовий букет для освячення в церкві можна купити, а можна і зібрати своїми руками. В обох випадках потрібно розуміти, що символізують рослини, які входять до його складу.
Калина – символ дівочої краси, любові, ніжності.
Соняшник – символ сонця, тепла і вдячності.
Рута і нагідки (календула) – захист від усіляких хвороб.
Материнка – щоб "роду не було переводу".
Колоски вівса, пшениці – для гарного врожаю, великого достатку.
М'ята – щоб у домі панували мир, спокій і довіра.
Ласковець – згоди в родині, означає ласку.
Тирлич – щоб у дівчини було багато кавалерів.
Буркун – для примирення.
Макові головки – потім їх можна витягнути з букета і покласти під подушку, щоб позбутися мігрені.
Гілочки полину – обов'язкова складова Маковейчика – від нечистої сили.
Після освячення букет потрібно засушити і зберігати цілий рік, як оберіг. Він буде захищати всю сім'ю від хвороб і неприємностей.
Маковейчик потрібно зберігати в будинку цілий рік
kraina.biz.ua
Як застосовувати освячені трави
У народі вірили, що сам маковійчик у цілому і кожна трава окремо має свої цілющі властивості.
Так, якщо освячені квіти вплести у волосся, то воно буде здоровим і густим.
Щоб у будинку панувала гармонія і достаток, по кутках кімнат потрібно розкласти освячені макові зерна. Крім того, мак захистить від пристріту і поганої енергії.
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