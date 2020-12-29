Нудно не буде: найкращі ідеї святкування Нового року для двох

Новорічна ніч – прекрасна можливість, щоб провести час з коханою людиною і створити свої маленькі святкові традиції.

Галасливі компанії і масове відвідування громадських місць у цьому році під суворою забороною, тому гарною ідеєю буде залишитися вдома і відсвяткувати Новий рік наодинці зі своєю другою половинкою. Як удвох романтично і весело зустріти 2021 рік – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Займіться разом прикрашанням будинку

Спільне прикрашання новорічної ялинки, створення декору своїми руками, малювання візерунків на вікнах штучним снігом – це лише дещиця тих занять, яким можна присвятити кілька спільних вечорів перед святами. Щоб додати ще більше романтики, придбайте свічки з ароматом мандарин і хвої та розставте їх в кімнаті. Увімкніть добірку новорічних пісень, таких як Last Christmas, Happy New Year або що-небудь на ваш смак, і разом займіться прикрашанням кімнат. Такий ритуал не тільки створить потрібний настрій, але і дозволить провести час разом, який так складно виділити у повсякденній суєті.

Приготуйте разом романтичну вечерю

Оскільки на новорічній вечері буде тільки двоє, то не варто багато готувати. Навіть тазик олів'є буде зайвим. Приготуйте щось легке, то, що ви найбільше любите їсти. Це можуть бути бутерброди з червоною рибою або домашні чіпси, легкі салати і закуски. Складіть зі своїм партнером своє ідеальне меню і беріться за справу.

А якщо готування їжі не входить у ваші плани, то виберіть ваш улюблений сет ролів або ж новорічне меню з улюбленого ресторану і замовте доставку.

Підготуйте подарунок

Церемонія вручення подарунків має особливе значення, особливо якщо враховувати смаки партнера. Ритуал дарування створює надзвичайно приємну атмосферу свята, тому не варто морочитися через вартість презенту. Можна порадувати партнера і тим, що створено своїми руками з любов'ю, а можна наділити річ таємним змістом, зрозумілим лише для вас двох.

Подбайте про новорічні нарядах

Після всіх приготувань змініть зручний халат і спортивні штани на сукню з каблуками, джинси із сорочкою, зробіть зачіску і макіяж. Наряди можуть бути як просто святковими, так і тематичними. Можна надіти яскраві новорічні светри або замовити однакові піжами.

Зробіть день незабутнім

Можна не виходити з дому напередодні Нового року і поїдати смачну їжу під атмосферні фільми, а можна піти прогулятися новорічними локаціями міста. Посидіти в затишному кафе, випити чашечку гарячого глінтвейну, покататися на ковзанці – все, що душа забажає. Під час такої прогулянки зав'язуються найвідвертіші розмови, які допоможуть дізнатися більше один про одного.

OBOZREVATEL раніше повідомляв, що у чому зустріти Новий рік Бика. Так, стиліст Рост Дикий порадив звернути увагу на білі і сріблясті відтінки, а також на речі з блискітками. При цьому, ні в якому разі не можна надягати на святкування Нового року 2021 речі червоного кольору.