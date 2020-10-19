Новорічні вихідні 2020-2021: скільки будуть відпочивати в Україні

У січні 2021 року в Україні традиційно відзначають свята Новий рік і Різдво. У зв'язку з цим в країні передбачено додаткові вихідні дні.

OBOZREVATEL розповідає, коли та скільки будуть відпочивати українці.

У зв'язку з новорічними святами українців очікують тривалі вихідні в період з 1 по 3 січня 2021 року і з 7 по 10 січня 2021 року (включно).

Так, переддень Нового року, 31 грудня, 2020 року припадає на четвер. Цей день буде робочим, але час роботи рекомендовано скоротити на 1 годину.

Новий рік 1 січня 2021 року випадає на п'ятницю. Це державне свято й офіційний вихідний день. Дні 2 і 3 січня припадають на суботу та неділю, тому виходити на роботу потрібно буде в понеділок, 4 січня.

Новий рік 1 січня 2021 року випадає на п'ятницю Pixabay

На Різдво Христове 2021 року також передбачено додаткові вихідні. Свято, яке завжди відзначається 7 січня, випадає на четвер і буде традиційно вихідним днем. П'ятниця, 8 січня, також буде не робочою. Однак її доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня.

Таким чином, у січні 2021 року в Україні буде офіційно 12 вихідних і 19 робочих днів.

31 грудня 2020 року в Україні буде офіційно робочим днем buhoblik.org.ua

У січні українці відзначають Новий рік і Різдво Христове: у зв'язку зі святами передбачено додаткові вихідні buhoblik.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кабмін затвердив календар свят на 2021 рік: коли та скільки вихідних буде в Україні.