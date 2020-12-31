Новорічна музика для підняття настрою: слухати онлайн

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Свята
1,1 т.
Новорічна музика для підняття настрою: слухати онлайн

Напередодні Нового року підняти настрій допоможе відповідна музика, яка створить атмосферу зимової казки. Під ці пісні вам буде веселіше готувати страви, накривати на стіл і зустрічати разом зі своєю сім'єю довгоочікуване свято.

У переліку є як класична музика, так і сучасні запальні композиції. Що можна послухати для новорічного настрою – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

  • ABBA – Happy New Year

  • Dickie Valentine – Christmas Alphabet

  • Ray Charles – Rudolph The Red-Nosed Reindeer

  • Chris Rea – Driving Home For Christmas

  • The Who – Christmas

  • Vera Lynn – Sleigh Ride

  • John Lennon – Happy Xmas (War Is Over)

  • The Beach Boys – God Only Knows

  • Sleeping At Last – Christmas Is All Around

  • The Killers – I Feel It My Bones

  • Madonna – Santa Baby

  • The Saturdays – Christmas Wrapping

  • Tom Odell – Real Love (John Lennon Cover)

  • Pentatonix – God Rest Ye Merry Gentlemen

  • The Shins – Wonderful Christmastime

  • Coldplay – Christmas Lights

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніші новорічні мультфільми, які дивилися в СРСР.

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