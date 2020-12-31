Новорічна музика для підняття настрою: слухати онлайн
Напередодні Нового року підняти настрій допоможе відповідна музика, яка створить атмосферу зимової казки. Під ці пісні вам буде веселіше готувати страви, накривати на стіл і зустрічати разом зі своєю сім'єю довгоочікуване свято.
У переліку є як класична музика, так і сучасні запальні композиції. Що можна послухати для новорічного настрою – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
- ABBA – Happy New Year
- Dickie Valentine – Christmas Alphabet
- Ray Charles – Rudolph The Red-Nosed Reindeer
- Chris Rea – Driving Home For Christmas
- The Who – Christmas
- Vera Lynn – Sleigh Ride
- John Lennon – Happy Xmas (War Is Over)
- The Beach Boys – God Only Knows
- Sleeping At Last – Christmas Is All Around
- The Killers – I Feel It My Bones
- Madonna – Santa Baby
- The Saturdays – Christmas Wrapping
- Tom Odell – Real Love (John Lennon Cover)
- Pentatonix – God Rest Ye Merry Gentlemen
- The Shins – Wonderful Christmastime
- Coldplay – Christmas Lights
Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніші новорічні мультфільми, які дивилися в СРСР.