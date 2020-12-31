Новорічна музика для підняття настрою: слухати онлайн

Напередодні Нового року підняти настрій допоможе відповідна музика, яка створить атмосферу зимової казки. Під ці пісні вам буде веселіше готувати страви, накривати на стіл і зустрічати разом зі своєю сім'єю довгоочікуване свято.

У переліку є як класична музика, так і сучасні запальні композиції. Що можна послухати для новорічного настрою – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

ABBA – Happy New Year

Dickie Valentine – Christmas Alphabet

Ray Charles – Rudolph The Red-Nosed Reindeer

Chris Rea – Driving Home For Christmas

The Who – Christmas

Vera Lynn – Sleigh Ride

John Lennon – Happy Xmas (War Is Over)

The Beach Boys – God Only Knows

Sleeping At Last – Christmas Is All Around

The Killers – I Feel It My Bones

Madonna – Santa Baby

The Saturdays – Christmas Wrapping

Tom Odell – Real Love (John Lennon Cover)

Pentatonix – God Rest Ye Merry Gentlemen

The Shins – Wonderful Christmastime

Coldplay – Christmas Lights

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо найпопулярніші новорічні мультфільми, які дивилися в СРСР.