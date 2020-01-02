Котячий Новий рік: як провести свято з пухнастим улюбленцем

2 січня в світі відзначається кумедна неофіційна дата – Котячий Новий рік. Його придумали, аби у кожного кота було своє індивідуальне свято.

Святкувати Новий рік окремо для котів почали в 2016 році, ця ідея належить подружжю Рой з США. Як привітати з особистим Новим роком свого вихованця і що подарувати йому, розбирався OBOZREVATEL.

Безпечне свято

Перш ніж відзначати Котячий Новий рік, переконайтеся, що ваш кіт спокійно і без проблем переніс людський Новий рік в ніч на 1 січня. Не забувайте і надалі про головні загрози, які підстерігають домашнього улюбленця в зимові свята:

Котячий Новий рік

Ялинкова мішура: коти обожнюють її жувати і дуже часто ковтають, що призводить до непрохідності шлунково-кишкового тракту і необхідності нагальної хірургічної операції.

Електричні гірлянди: багато кішок люблять гризти дроти, і часто отримують удар струмом.

Скляні іграшки: граючись з ними, вихованець може розбити таку прикрасу і порізатися.

Солодощі: цукор дуже шкідливий для котів, а шоколад і взагалі викликає отруєння. При цьому в новорічні свята цукерки можна зустріти в будь-якому куточку квартири, особливо якщо у вас є маленькі діти.

Святкуючи Новий рік, ні в якому разі не забувайте про свого кота. Якщо ви занадто захопилися святом, тварині може загрожувати ряд небезпек:

"Веселі" гості можуть нагодувати кота непідходящею їжею, і навіть напоїти алкоголем.

Нетвереза людина може сильно налякати кота.

Люди напідпитку дуже часто забувають закривати двері, наприклад, коли виходять покурити – тварина може просто втекти з дому і загубитися;

Діти ваших друзів можуть замучити кота.

Як зустріти Котячий Новий рік

Пам'ятайте, що в першу чергу це свято для вашого вихованця. Тому проведіть весь день з ним. Влаштуйте коту святкове застілля, прикрасьте його миску. Гарною ідеєю буде запросити друзів з їх котами і кішками, перетворивши Котячий Новий рік на справжню вечірку.

Котячий Новий рік

Що подарувати коту або кішці

Не забувайте, що подарунок ви робите в першу чергу своєму домашньому улюбленцю, а не собі. Тому не варто дарувати різноманітні вбрання – дуже рідко коти люблять щось подібне. Підберіть подарунок, який доставить коту чимало задоволення і запам'ятається надовго:

Мілк-бокс: зважаючи на непереборну тягу кішок до коробок, цей простенький, складаний будиночок стане ідеальним подарунком і буде розвагою для вихованця довгі роки.

Мілк-бокс

Котяча м'ята: ця рослина шалено подобається котам, а його запах притягує тварин як магніт. Котяча м'ята змушує котів впадати в ейфорію, робить їх спокійнішими і допомагає долати різні стреси. Хорошим варіантом подарунка буде набір іграшкових мишок, зроблених із спресованої котячої м'яти.

М'ята для котів

Ласощі: якщо ваш кіт на дієті, ви стежите за його харчуванням і годуєте виключно натуральною їжею, то побалувати вихованця зазвичай недоступними смаколиками – прекрасний вихід. Це можуть бути молочні ласощі з тауріном, котячі ковбаски або фіт-палички.

Котячий Новий рік

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, японські вчені в рамках своїх досліджень з'ясували, що коти здатні розуміти людську мову і навіть запам'ятовувати власні імена.

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