Новий рік 2021 у полоні пандемії: що категорично не можна робити цього дня
У ніч з четверга на п'ятницю, 1 січня, в Україні відзначатимуть Новий, 2021 рік. Це одне з найдавніших свят, яке здавна люди наділяли особливим, магічним змістом.
В Україні його прийнято відзначати весело, з розмахом, проте нинішнього року країна відмовилася від масових заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про головні традиції, забобони і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.
Історія Нового року
Новий рік вважається найдавнішим святом на Землі. Найбільш ранні згадки про нього належать до 3-го тисячоліття до н. е., проте історики вважають, що насправді свято є ще давнішим.
Першими Новий рік стали відзначати в Стародавній Месопотамії, де він припадав на день весняного рівнодення. Люди веселими гуляннями і маскарадами святкували пробудження природи, працювати заборонялося.
Пізніше традицію святкувати початок року перейняли Стародавні Греція, Рим і Єгипет, а також інші країни та народи. У Китаї Новий рік відзначали близько трьох тисяч років тому, називаючи його Чуньцзе – "Свято весни".
1 січня Новий рік вперше відсвяткували 153 року до н. е. в Римській імперії – цього дня традиційно вступали на свою посаду консули. А через століття, в 46 році до н. е. Юлій Цезар ввів юліанський календар, остаточно затвердивши початок нового року 1 січня.
Приклад римлян наслідували й інші країни Європи. 1699 року Петро I, цар Московії, до якої тоді належала Лівобережна Україна, видав указ, який затвердив святкування Нового Року 1 січня.
Традиції в Новий рік у світі
У кожній країні існують свої новорічні традиції та звичаї (докладніше – в матеріалі OBOZREVATEL), проте деяких з них дотримуються по всьому світу, таких як:
відзначати свято, зібравшись за столом всією сім'єю, піднявши келихи шампанського і загадуючи бажання;
прикрашати і наряджати оселю гірляндами, іграшками, сувенірами та іншими прикрасами;
дарувати один одному подарунки.
Новий рік в Україні
В Україні з часів СРСР встановилася традиція прикрашати до Нового року ялинку, збиратися за святковим столом з сім'єю та друзями, запалювати бенгальські вогні. Олів'є, мандарини, шампанське – не тільки традиційні страви, а й своєрідний символ свята.
У новорічну ніч прийнято запускати святковий салют, влаштовувати гуляння та розваги, проте масових заходів до зустрічі Нового, 2021 року не буде через пандемію COVID-19.
Що потрібно зробити в Новий рік
З святкуванням Нового року пов'язано безліч різних прикмет і забобонів. Наприклад, вважається, що до настання свята слід:
віддати всі борги;
викинути непотріб і старі речі, що віджили своє;
прибрати вдома;
пробачити всі образи;
щоб загадати бажання в новорічну ніч, потрібно записати його на папірці, спалити і встигнути випити попіл разом з шампанським під час бою курантів.
Що не можна робити в Новий рік
Використовувати червоний і чорний колір в одязі, декорі, прикрасах і сервіровці столу: згідно з китайським гороскопом, це може не сподобатися символу року Білому Металевому Бикові. Сприятливі кольори – білий, сріблястий, золотий, блакитний, синій та зелений.
Подавати до столу страви з телятини і яловичини.
Сваритися, лаятися з оточуючими.
Ще ряд забобонів забороняють ввечері 31 грудня стригти нігті й волосся, мити голову, сідати за стіл в старому одязі, робити прибирання, виносити сміття.
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