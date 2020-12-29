Новий рік 2021 у полоні пандемії: що категорично не можна робити цього дня

У ніч з четверга на п'ятницю, 1 січня, в Україні відзначатимуть Новий, 2021 рік. Це одне з найдавніших свят, яке здавна люди наділяли особливим, магічним змістом.

В Україні його прийнято відзначати весело, з розмахом, проте нинішнього року країна відмовилася від масових заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про головні традиції, забобони і заборони свята розповідає OBOZREVATEL.

Історія Нового року

Новий рік вважається найдавнішим святом на Землі. Найбільш ранні згадки про нього належать до 3-го тисячоліття до н. е., проте історики вважають, що насправді свято є ще давнішим.

Першими Новий рік стали відзначати в Стародавній Месопотамії, де він припадав на день весняного рівнодення. Люди веселими гуляннями і маскарадами святкували пробудження природи, працювати заборонялося.

Пізніше традицію святкувати початок року перейняли Стародавні Греція, Рим і Єгипет, а також інші країни та народи. У Китаї Новий рік відзначали близько трьох тисяч років тому, називаючи його Чуньцзе – "Свято весни".

Першими Новий рік стали відзначати в Стародавній Месопотамії Unsplash

1 січня Новий рік вперше відсвяткували 153 року до н. е. в Римській імперії – цього дня традиційно вступали на свою посаду консули. А через століття, в 46 році до н. е. Юлій Цезар ввів юліанський календар, остаточно затвердивши початок нового року 1 січня.

Приклад римлян наслідували й інші країни Європи. 1699 року Петро I, цар Московії, до якої тоді належала Лівобережна Україна, видав указ, який затвердив святкування Нового Року 1 січня.

Юлій Цезар ввів юліанський календар, яким затвердив початок нового року 1 січня Pixabay

Традиції в Новий рік у світі

У кожній країні існують свої новорічні традиції та звичаї (докладніше – в матеріалі OBOZREVATEL), проте деяких з них дотримуються по всьому світу, таких як:

відзначати свято, зібравшись за столом всією сім'єю, піднявши келихи шампанського і загадуючи бажання;

прикрашати і наряджати оселю гірляндами, іграшками, сувенірами та іншими прикрасами;

дарувати один одному подарунки.

Новий рік – сімейне свято у всьому світі Pixabay

Новий рік в Україні

В Україні з часів СРСР встановилася традиція прикрашати до Нового року ялинку, збиратися за святковим столом з сім'єю та друзями, запалювати бенгальські вогні. Олів'є, мандарини, шампанське – не тільки традиційні страви, а й своєрідний символ свята.

У новорічну ніч прийнято запускати святковий салют, влаштовувати гуляння та розваги, проте масових заходів до зустрічі Нового, 2021 року не буде через пандемію COVID-19.

Бенгальський вогонь – один із символів Нового року Pixabay

Що потрібно зробити в Новий рік

З святкуванням Нового року пов'язано безліч різних прикмет і забобонів. Наприклад, вважається, що до настання свята слід:

віддати всі борги;

викинути непотріб і старі речі, що віджили своє;

прибрати вдома;

пробачити всі образи;

щоб загадати бажання в новорічну ніч, потрібно записати його на папірці, спалити і встигнути випити попіл разом з шампанським під час бою курантів.

З Новим роком пов'язано безліч різних прикмет і забобонів Unsplash

Що не можна робити в Новий рік

Використовувати червоний і чорний колір в одязі, декорі, прикрасах і сервіровці столу: згідно з китайським гороскопом, це може не сподобатися символу року Білому Металевому Бикові. Сприятливі кольори – білий, сріблястий, золотий, блакитний, синій та зелений.

Подавати до столу страви з телятини і яловичини.

Сваритися, лаятися з оточуючими.

Ще ряд забобонів забороняють ввечері 31 грудня стригти нігті й волосся, мити голову, сідати за стіл в старому одязі, робити прибирання, виносити сміття.

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