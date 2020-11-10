Новий рік 2021: рік кого за східним календарем та яким буде

Новий, 2021 рік, згідно зі східним календарем, є роком Білого Металевого Бика.

Він другий у списку східних знаків, що йде за Щуром. Який його символ, у чому краще зустрічати та яким буде 2021-й, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли настане рік Бика

Китайський новий рік починається в другий молодик після зимового сонцестояння. Тому рік Білого Металевого Бика настане не 1 січня, а 12 лютого 2021 року о 21:05.

Триватиме він до 30 січня 2022 року. У Китаї Новий рік відзначають два тижні, щоб висловити повагу прийдешньому знаку та завоювати його прихильність.

Рік Білого Металевого Бика настане 12 лютого 2021 року Pixabay

Білий Металевий Бик: що це за знак

На зміну Білому Щурові прийде неквапливий, впевнений у собі, працьовитий Бик. Це другий знак у списку східних знаків. Він мав бути першим, але через свою прямолінійність і чесність поступився верткому і хитрому Щурові.

Як оповідає давня легенда, до Будди прибули 12 тварин, першим з яких був саме Бик. Однак його випередив спритний Щур, за що був винагороджений Буддою. Його було призначено першою зі священних тварин, які отримали владу над світом протягом цілого року.

У Китаї Новий рік відзначають два тижні, щоб висловити повагу приходить знаку Unsplash

Яким буде рік Білого Металевого Бика

На відміну від неспокійного і насиченого року Щура, рік Білого Металевого Бика, за прогнозом астрологів, має бути більш мирним, спокійним і розміреним. Холодний розрахунок і цілеспрямованість цього знака допоможуть владнати негаразди, влаштовані Білим Щуром, і звільнити місце для нового життя.

Рік Бика буде сприятливим для продуктивної роботи в різних сферах і заробляння грошей: варто попрацювати, щоб заслужити прихильність цього знака і бути гідно нагородженим.

Також 2021 рік буде гарним для створення сім'ї, будівництва дому. Він підходить для початку нового бізнесу, особливо пов'язаного із землею. Капіталовкладення обіцяють бути вигідними і успішними.

Рік Бика буде сприятливим для продуктивної роботи в різних сферах Pixabay

Рік Бика: характеристика знака

Люди, що народилися в рік Бика, багато в чому мають якості цього знака: міцне здоров'я, завзятість, цілеспрямованість, вони спокійні й не бояться труднощів. Якщо все ж роздратувати Бика, кривдникові не позаздриш – Бик страшний у своїй люті. Тому з ним краще не сперечатися і не злити його.

Бик вважається дбайливим сім'янином, але водночас владною натурою і беззаперечним господарем дому. Він консервативний і авторитарний, його складно в чомусь переконати. А потужна стихія металу в 2021 році посилить цю якість у рази.

Багатьом Бик здається нудним і похмурим. Але при ближчому спілкуванні стають очевидними високий інтелект та інші цікаві якості людей, народжених під цим знаком.

Для зустрічі Нового року 2021 категорично не рекомендується вдягати червоний колір Unsplash

У чому зустрічати Новий рік 2021

Щоб задобрити символ року, астрологи рекомендують зустрічати 2021 рік в одязі його улюблених кольорів. Так, підійде білий, сріблястий, зелений, синій, чорний, солом'яний з підібраними до них металевими прикрасами.

Категорично не рекомендується надягати червоний колір – це символ агресії для Бика.

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