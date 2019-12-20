Новий рік 2020: замовляння на кохання, гроші та удачу

Кожна людина вірить в диво, в те, що прийдешній рік буде обов'язково кращим, ніж рік, що минає. І саме цей час, найсприятливіший момент для різних ворожінь чи замовлянь.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, які замовляння можна виконувати в новорічну ніч, щоб залучити у своє життя кохання, удачу та гроші.

Фото: 2krota.ru

Замовляння в Новий рік 2020 на кохання

У період з 23 до 24 години вийдіть на вулицю, підійміть обличчя до неба і скажіть замовляння:

"Духи кохання й тепла! Прошу вас бути в домі, щоб кохання не пішло! Щоб хвилями накривав захват! Щоб був від коханого толк! У ліжку і на ділі! В радості та в біді! Щоб були разом з ним завжди й скрізь! Амінь!".

До слова, щоб все збулося обов'язково потрібно кинути на дорогу "золоту" монетку.

Замовляння в Новий рік на удачу

Фото: qwizz.ru

Щоб Фортуна не забувала про вас, в Новий рік необхідно запустити китайський ліхтарик, яких тепер багато де продається. Робиться це з півночі до світанку. Коли він підніметься в небо, скажіть:

"Змій страшний від мене пішов. Смерть свою він далеко знайшов! А до мене повернулося везіння, гроші, кохання та вірність! Амінь!".

Замовляння в новорічну ніч на гроші

Фото: mirkrasim.ru

Для фінансових успіхів у 2020 році необхідно прикрасити ялинку грошима. Отже, купюри необхідно вивісити всі, що є в будинку. Робиться це всього на пару годин, конкретно — з 23 до першої години ночі. До слова, ялинка повинна бути обов'язково жива. Коли будете вивішувати гроші, вимовляєте сім разів таке замовляння:

"Не купцеві, не грабіжнику, не лихій людині, а Рабу Божому (ім'я) успіху і доходу, щоб не кінчався, а в кишені невтомно лився! Амінь!".

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