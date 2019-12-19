Новий рік 2020: які прикмети віщують щастя і достаток

Новий рік здавна вважався особливим, магічним святом. Тому готувалися до нього заздалегідь, дотримуючись певних прикмет.

Так, деякі з таких прикмет пов'язують саме з пророцтвом багатства і щасливого життя. Як у Новий рік спрогнозувати майбутнє і що віщує удачу, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

culture.ru

"Як Новий рік зустрінете, так його і проведете", – мабуть, усі знайомі з цією приказкою. Тому до Нового року намагаються роздати всі борги і припинити сварки і конфлікти з усіма, з ким протягом року могли виникнути якісь непорозуміння. Вважається, що всі негаразди мають залишитися в році, що минає.

Крім того, перед Новим роком потрібно намагатися проявити щедрість по відношенню до ближніх, і тоді удача й достаток не залишать ваш дім.

openbusiness.ru

На Новий рік дім повинен бути чистим і прибраним – щоб у наступаючому році в родині не виникало жодних конфліктів і сварок.

Також до настання Нового року бажано викинути все непотрібне з дому – старий одяг, зламані меблі, надщерблений посуд.

А за китайським гороскопом, рік білого металевого Щура сприяє цілеспрямованим, енергійним і амбіційним людям.

Today.ua

Що стосується приготувань до свята, перед Новим роком 2020 доброю прикметою вважається придбання в дім металевих підсвічників. При цьому важливо купувати спонтанно, не дуже роздумуючи над вартістю предмету.

Також вважається, що придбання нової речі перед роком Щура обіцяє багатство, достаток і процвітання.

pixabay.com

Розбитий у Новий рік 2020 келих або ваза – на щастя. А якщо в ваш келих будуть вилиті останні краплі шампанського, це означає процвітання і поліпшення добробуту.

Ще за одною новорічною прикметою, зустріч Нового року в теплій компанії обіцяє приємне спілкування з людьми весь наступний 2020 рік.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, історію і заборони Дня святого Миколая. У це свято прийнято допомагати близьким, дарувати символічні приємні подарунки і роздавати милостиню.

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