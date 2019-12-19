Головна Новини
19 грудня • оновлено в 11:41
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Новий рік 2020: які прикмети віщують щастя і достаток

775
Читати матеріал російською

Новий рік здавна вважався особливим, магічним святом. Тому готувалися до нього заздалегідь, дотримуючись певних прикмет.

Так, деякі з таких прикмет пов'язують саме з пророцтвом багатства і щасливого життя. Як у Новий рік спрогнозувати майбутнє і що віщує удачу, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий рік 2020: які прикмети віщують щастя і достаток

culture.ru

"Як Новий рік зустрінете, так його і проведете", – мабуть, усі знайомі з цією приказкою. Тому до Нового року намагаються роздати всі борги і припинити сварки і конфлікти з усіма, з ким протягом року могли виникнути якісь непорозуміння. Вважається, що всі негаразди мають залишитися в році, що минає.

Крім того, перед Новим роком потрібно намагатися проявити щедрість по відношенню до ближніх, і тоді удача й достаток не залишать ваш дім.

Новий рік 2020: які прикмети віщують щастя і достаток

openbusiness.ru

Новини
Як прикрасити оселю на Різдво та Новий рік: поради декораторки

На Новий рік дім повинен бути чистим і прибраним – щоб у наступаючому році в родині не виникало жодних конфліктів і сварок.

Також до настання Нового року бажано викинути все непотрібне з дому – старий одяг, зламані меблі, надщерблений посуд.

А за китайським гороскопом, рік білого металевого Щура сприяє цілеспрямованим, енергійним і амбіційним людям.

Новий рік 2020: які прикмети віщують щастя і достаток

Today.ua

Що стосується приготувань до свята, перед Новим роком 2020 доброю прикметою вважається придбання в дім металевих підсвічників. При цьому важливо купувати спонтанно, не дуже роздумуючи над вартістю предмету.

Також вважається, що придбання нової речі перед роком Щура обіцяє багатство, достаток і процвітання.

Новий рік 2020: які прикмети віщують щастя і достаток

pixabay.com

Новини
Найсмачніші страви з крабових паличок на Новий рік: добірка рецептів

Розбитий у Новий рік 2020 келих або ваза – на щастя. А якщо в ваш келих будуть вилиті останні краплі шампанського, це означає процвітання і поліпшення добробуту.

Ще за одною новорічною прикметою, зустріч Нового року в теплій компанії обіцяє приємне спілкування з людьми весь наступний 2020 рік.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, історію і заборони Дня святого Миколая. У це свято прийнято допомагати близьким, дарувати символічні приємні подарунки і роздавати милостиню.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Теми
Новий рік свята
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 свято традиции гороскоп 2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги