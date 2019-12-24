Новий рік 2020: які подарунки категорично не можна дарувати в рік Щура

На Новий Рік, як і на будь-яке інше свято, заведено дарувати подарунки. Але вибирати їх слід особливо ретельно: не тільки з урахуванням інтересів тих, кому вони призначаються, а й з оглядкою на ті правила, які диктує тварина — господар року.

Так, Новий рік 2020 — рік Білого Щура, і у цієї тварини є свої смаки та переваги. Що саме не можна дарувати — читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Фото: stilvkusa.com.ua

Мило, шампунь, парфуми

Щур — тварина невибаглива, яка не любити купатися, тим більше, не терпить різкий запах. Тому на Новий рік Металевого Щура утримайтеся від покупки мила, шампуню або духів під ялинку.

Фігурки та статуетки кішки

Господар року Щур з котами ворогує, так що краще такі символи не дарувати на Новий рік 2020. А ось фігурку або іграшку Щура подарувати буде цілком доречно. І це принесе удачу людині в наступному році.

Фото: zen.yandex.ru

Алкоголь та тютюнові вироби

Також, як відомо, Щур противник будь-яких поганих звичок. Не вручайте своїм друзям та рідним спиртні напої та тютюнові вироби. Зі списку подарунків слід також виключити келихи, чарки, стакани та курильні приналежності. Всі ці речі не принесуть щастя.

Фото: uanews.kharkiv.ua

Скляні предмети

Щур побоюється гострих осколків, відповідно, щоб догодити господареві Нового року дарувати вази, сервізи та інші предмети, що б'ються не варто.

Фото: guru.orsk.ru

Дзеркала та свічки

Дзеркала та свічки також знаходяться в списку заборонених подарунків. Якщо дзеркало розіб'ється, нещастя буде переслідувати як того, хто подарував, так і того, хто отримав такий подарунок. Свічки ж є символом бід і неприємностей, вони можуть привернути хронічні захворювання.

Фото: wallpapers.99px

Раніше OBOZREVATEL розповів, що категорично не можна робити на Новий рік 2020, щоб не відлякати удачу.

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