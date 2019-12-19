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19 грудня • оновлено в 16:15
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Новий рік 2020: як правильно прикрасити і що приготувати на стіл

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Прикрашаючи святковий стіл на Новий рік-2020, потрібно дотриматися декількох правил, щоб завоювати прихильність символу наступного року – Білого Щура.

Так, як пише 7 днів, спочатку потрібно визначитися, в якій кольоровій гамі буде прикрашений стіл.

Як прикрасити стіл на Новий рік-2020

Як прикрасити стіл на Новий рік-2020

Bunddler

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Експерти радять використовувати один або два кольори, а за основу взяти колір господині майбутнього року – білий або срібний.

Що стосується скатертини, то тут експерти рекомендують звернути свою увагу на натуральні тканини (льон або бавовна). Сервірувати стіл краще білим або прозорим посудом, серветками з різдвяним принтом.

Як прикрасити стіл на Новий рік-2020

Як прикрасити стіл на Новий рік-2020

Novate.ru

Також можна розкласти срібні свічки, шишки, ялинові гілки і квіткові композиції з білими трояндами, ромашками або жоржинами.

Як прикрасити стіл на Новий рік-2020

Як прикрасити стіл на Новий рік-2020

prazdnikblog.info

Підготовці святкового меню також варто приділити особливу увагу. Експерти відзначають, що Щур – хижак, тому на святковому столі може бути і свинина, і птах, на відміну від попередніх років Вогненного Півня і Земляної Свині.

Приготувати можна і традиційні страви – "Олів'є", "Гранатовий браслет", "Мімоза", "Оселедець під шубою", і більш оригінальні – "Крабово-кукурудзяний салат" або "Нісуаз".

Салат "Олів'є" на Новий рік-2020

Салат "Олів'є" на Новий рік-2020

подробиці

Важлива деталь святкового столу – сири, які є улюбленими ласощами Білого Щура.

Крім традиційної нарізки, на стіл можна поставити міні-ялинку з листя салату, хліба, бекону та сиру.

Що приготувати на Новий рік-2020

Що приготувати на Новий рік-2020

agroday.com.ua

А ось закінчувати застілля рекомендують обов'язково чаєм або кавою з солодким десертом.

Що приготувати на Новий рік-2020

Що приготувати на Новий рік-2020

goodfon

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів, в якій кольоровій гамі слід зустрічати Новий рік-2020.

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Автор
Анна Міхно
Тема
Новий рік
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