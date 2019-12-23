Новий рік 2020: як правильно прикрасити ялинку, щоби привернути багатство

Для того, щоб створити незабутню новорічну атмосферу необхідно красиво прикрасити свій будинок. А головним символом свята є - ялинка. Вибирати прикраси, додавати святкове освітлення, оригінальні аксесуари в 2020 році необхідно з особливою увагою.

Прикрашати ялинку слід відповідно до переваг покровителя Нового 2020 року - Білого (Сталевого) Щура. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як правильно прикрасити головний символ свята.

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Використовуючи в декорі ялинки прикраси білого, сірого, срібного, бежевого, кремового, світло-блакитного і пастельно-рожевого кольорів - ви отримаєте повагу символу 2020 року.

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Наряджайте ялинку іграшками, гірляндами, рукоділлям, ялинковими прикрасами з натуральних матеріалів і ліхтариками двох-трьох світлих кольорів, а потім прикрасьте древо срібною ниткою.

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Порадують Білого Щура декоративні прикраси з його зображенням. Зірка на маківці ялинки в 2020 році повинна бути білою або срібною.

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