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23 грудня • оновлено в 14:37
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Новий рік 2020: як правильно прикрасити ялинку, щоби привернути багатство

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Для того, щоб створити незабутню новорічну атмосферу необхідно красиво прикрасити свій будинок. А головним символом свята є - ялинка. Вибирати прикраси, додавати святкове освітлення, оригінальні аксесуари в 2020 році необхідно з особливою увагою.

Прикрашати ялинку слід відповідно до переваг покровителя Нового 2020 року - Білого (Сталевого) Щура. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як правильно прикрасити головний символ свята.

Новий рік 2020: як правильно прикрасити ялинку, щоби привернути багатство

pexels.com

Новини
Новий рік 2020: прикмети для залучення багатства і удачі

Використовуючи в декорі ялинки прикраси білого, сірого, срібного, бежевого, кремового, світло-блакитного і пастельно-рожевого кольорів - ви отримаєте повагу символу 2020 року.

Новий рік 2020: як правильно прикрасити ялинку, щоби привернути багатство

pexels.com

Наряджайте ялинку іграшками, гірляндами, рукоділлям, ялинковими прикрасами з натуральних матеріалів і ліхтариками двох-трьох світлих кольорів, а потім прикрасьте древо срібною ниткою.

Новий рік 2020: як правильно прикрасити ялинку, щоби привернути багатство

pexels.com

Порадують Білого Щура декоративні прикраси з його зображенням. Зірка на маківці ялинки в 2020 році повинна бути білою або срібною.

Новий рік 2020: як правильно прикрасити ялинку, щоби привернути багатство

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які заговори можна виконувати в новорічну ніч, щоб залучити в своє життя любов, удачу і гроші.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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