Новий рік 2020: що категорично не можна робити в свято

Новий рік, це красиве і веселе свято, люди відзначають з давніх-давен, але історія його виникнення мало кому відома.

Відзначимо, що Новий рік 2020, символом якого є білий металевий Щур, буде високосним, тому існують певні умови для того, щоб він став успішним. Детальніше про свято і про те, що не можна робити, щоб не сполохнути удачу, – розповідає OBOZREVATEL.

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Новий рік: історія свята

Перші свідчення про святкування Нового року датуються третім тисячоліттям до нашої ери, але, на думку дослідників, свято має ще більш давню історію. Таким чином це найдавніше в світі свято, яке відзначали і продовжують відзначати.

Так, вперше традиція святкувати Новий рік з'явилася в Стародавній Месопотамії. У Вавилоні Новий рік відзначали в день весняного рівнодення – в цей час природа прокидалася від зимового сну. Свято було встановлено на честь покровителя міста, верховного бога Мардука, і супроводжувалося маскарадами, карнавалами та ходами протягом 12 днів, починаючи з кінця березня.

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Згодом цю традицію перейняли стародавні греки, єгиптяни і римляни. Причому в Стародавній Греції Новий рік відзначався в день літнього сонцестояння – 22 червня, а в Стародавньому Єгипті – з липня по вересень, під час розливу річки Ніл.

На Русі з часів запровадження християнства Новий рік святкували в день Пасхи або, частіше, в березні. У 1492 році один князь Іоанн 3-й затвердив постанову всього Московського собору про те, щоб початком року вважати 1 вересня. У цей день люди платили всілякі мита і данину.

У 1698 році було відзначено останній Новий рік у вересні. У 1700 році Петро I розпорядився відзначати свято у відповідності до європейських звичаїв – 1 січня.

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Що стосується звичаю ставити ялинку, то в стародавні часи вважалося, що це дерево в Новий рік здатне захистити від злих сил, і вони, навпаки, в цей період стануть добрішими.

А Дід Мороз, історія появи якого описана в народному фольклорі, – це ніхто інший, як Студенець або Тріскун – дух холоду, господар засніжених лісів і полів. Він приносив на Землю холоди, сніг і хуртовину. Однак він подарунків не дарував. Швидше навпаки, люди приносили йому всілякі підношення.

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Що не можна робити в Новий рік 2020

Так, Щур займає провідне місце в східному гороскопі, тому його прихід вважається не тільки початком нового року, а й стартом нового життєвого періоду.

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Оскільки рік високосний, а його символ Щур поєднує в собі білий і сірий кольори, прогнозується, що білі і чорні смуги будуть динамічно змінювати одна одну в 2020 році.

Астрологи вважають, що в 2020-му не можна шукати швидкої наживи і використовувати людей в своїх цілях. Також не варто плести інтриги і намагатися уникнути роботи і відповідальності. Рекомендується уникати суперечок, особливо з начальством, а також необдумано діяти і розкидатися словами, інакше загрожують збитки.

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А напередодні Нового року не можна сваритися, лаятися, інакше заробите собі безліч конфліктів в наступаючому році. Також не можна позичати гроші в переддень свята, інакше рік буде фінансово невдалим. За ще однією прикметою, не можна пришивати ґудзиків, інакше "пришиєте" до нового року старі проблеми.

Також небажано загадувати бажання опівночі, використовуючи частку "не". Наприклад, замість "не бути бідним" потрібно загадати "бути багатим".

Займаючись приготуванням новорічного столу, потрібно намагатися не порізати пальці, оскільки в переддень свята кров не означає нічого хорошого.

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Зустрічати Щура потрібно в чистій прибраній квартирі, з повними грошей кишенями – щоб вони водилися цілий рік. А вранці 1 січня, навпаки, прибирати, підмітати і виносити сміття після застілля небажано – цим можна випадково накликати збитки і розтрати в найближчому майбутньому.

Ще за рядом прикмет, в новорічну ніч не можна стригти нігті й волосся, а також мити голову. Найкраще встигнути привести себе до ладу до настання темряви. За стіл слід сідати тільки в новому одязі. Також не можна бити посуд, голосно співати пісні і кричати, щоб не злякати Щура, який любить спокій і тишу.

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Крім того, вважається поганим знаком, якщо за новорічним столом зібралися тільки жінки. На самоті зустрічати Новий рік також погано. Погана прикмета, якщо після настання Нового року першою до хати зайшла жінка. Кажуть, що також не можна заколювати на собі шпильки від зурочення.

Старі речі напередодні Нового року викидати вже заборонено, це потрібно було зробити раніше. Не можна й викидати сміття в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Новий рік 2020: що потрібно зробити

Так, до 31 грудня потрібно роздати всі свої борги.

Також варто викинути всі старі, непотрібні, поламані і зіпсовані речі – це допоможе очистити дім від негативної енергетики.

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Стіл у Новий рік найкраще застелити білосніжною скатертиною – цей колір є символом наступаючого року, який також допоможе привабити удачу. Також на святковому столі не повинно бути порожнього місця, – як відомо, Щур водиться тільки там, де вистачає їстівних запасів.

Щоб привернути до себе достаток, також можна покласти по кутах святкового столу монети. А проблеми в сім'ї можна спробувати виправити, перев'язавши ніжки столу стрічками або мотузками – за прикметою, це зміцнить сім'ю.

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Ще для залучення достатку беруть монету, миють її, кладуть у келих з шампанським і випивають, коли годинник почне бити північ. Ще популярною є традиція записувати бажання на папірці, спалювати його, а попіл висипати в келих із шампанським і випити до 12-го удару годинника.

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