Новий рік 2020: прикмети для залучення багатства і удачі

Новий рік – особливий час, коли в життя можуть втілитися навіть найсміливіші мрії. Тому здавна, готуючись до свята, люди дотримувалися певних прикмет.
Особливо багатьох цікавили прикмети, які допомагають привернути удачу і багатство в життя. Як спрогнозувати, яким буде майбутній рік, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.
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Прикмети перед Новим роком
Багато хто чув про прикмету "Як Новий рік зустрінеш – так його і проведеш", тому до настання Нового року необхідно:
залишити всі борги в старому році – тоді можна розраховувати на достаток в новому;
також для залучення багатства не варто давати в борг перед Новим роком навіть близьким людям;
не можна зустрічати Новий рік з порожнім гаманцем – купюри повинні бути присутніми, щоб переконати Щура в тому, що ви людина серйозна і ваш достаток потрібно множити;
повісьте на ялинку кілька купюр – це приверне гроші в 2020 році;
відпустити всі образи, помиритися з друзями, рідними або колегами, якщо протягом року виникали будь-які непорозуміння, щоб все залишилося в старому році, а новий пройшов спокійно;
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влаштувати генеральне прибирання, щоб в новому році в родині не було сварок і непорозумінь, а панував мир;
викинути непотріб, старі або непотрібні речі. Особливо варто позбутися від надщербленного посуду і поламаних меблів. Це допоможе звільнити місце не тільки для нових, красивих речей, а й для магічних подій, які увійдуть у ваше життя;
проявити щедрість і роздати милостиню, щоб удача і достаток не залишали ваш будинок;
придбати нову річ перед Новим роком – до багатства і процвітання.
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Прикмети в новорічну ніч
вилита остання крапля в ваш келих шампанського – до багатства і процвітання;
розбита в новорічну ніч Щура кришталева ваза або келих – на щастя;
якщо зустрічаєте Новий рік в приємній компанії – спілкування з людьми весь наступний рік також буде теплим і приємним.
31 грудня потрібно покласти монетку на поріг будинку. Вважається, що якщо монета зникне, то її забрав Щур, за що віддячить людині достатком у 2020 році;
в новорічну ніч потрібно поставити на стіл фігурку Білого Щура – до добра, достатку і спокою.
Today.ua
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