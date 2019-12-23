Новий рік 2020: прикмети для залучення багатства і удачі

Новий рік – особливий час, коли в життя можуть втілитися навіть найсміливіші мрії. Тому здавна, готуючись до свята, люди дотримувалися певних прикмет.

Особливо багатьох цікавили прикмети, які допомагають привернути удачу і багатство в життя. Як спрогнозувати, яким буде майбутній рік, – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

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Прикмети перед Новим роком

Багато хто чув про прикмету "Як Новий рік зустрінеш – так його і проведеш", тому до настання Нового року необхідно:

залишити всі борги в старому році – тоді можна розраховувати на достаток в новому;

також для залучення багатства не варто давати в борг перед Новим роком навіть близьким людям;

не можна зустрічати Новий рік з порожнім гаманцем – купюри повинні бути присутніми, щоб переконати Щура в тому, що ви людина серйозна і ваш достаток потрібно множити;

повісьте на ялинку кілька купюр – це приверне гроші в 2020 році;

відпустити всі образи, помиритися з друзями, рідними або колегами, якщо протягом року виникали будь-які непорозуміння, щоб все залишилося в старому році, а новий пройшов спокійно;

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влаштувати генеральне прибирання, щоб в новому році в родині не було сварок і непорозумінь, а панував мир;

викинути непотріб, старі або непотрібні речі. Особливо варто позбутися від надщербленного посуду і поламаних меблів. Це допоможе звільнити місце не тільки для нових, красивих речей, а й для магічних подій, які увійдуть у ваше життя;

проявити щедрість і роздати милостиню, щоб удача і достаток не залишали ваш будинок;

придбати нову річ перед Новим роком – до багатства і процвітання.

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Прикмети в новорічну ніч

вилита остання крапля в ваш келих шампанського – до багатства і процвітання;

розбита в новорічну ніч Щура кришталева ваза або келих – на щастя;

якщо зустрічаєте Новий рік в приємній компанії – спілкування з людьми весь наступний рік також буде теплим і приємним.

31 грудня потрібно покласти монетку на поріг будинку. Вважається, що якщо монета зникне, то її забрав Щур, за що віддячить людині достатком у 2020 році;

в новорічну ніч потрібно поставити на стіл фігурку Білого Щура – до добра, достатку і спокою.

Today.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, які замовляння можна виконувати в новорічну ніч, щоб залучити в своє життя любов, удачу і гроші.

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