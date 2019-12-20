Новий рік 2020: оригінальні привітання зі святом

До Нового року залишилося не так багато часу і вже слід почати активно до нього готуватися. Вибирати і купувати подарунки близьким, відправляти посилки тим, хто далеко, а також знаходити привітання для тих, кого неможливо привітати особисто.

OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання з Новим роком у віршах і прозі.

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Привітання з Новим роком у віршах

Новій рік, і сніг лапатий

Засипає землю знов,

Нове щастя йде у хату,

Нова радість і любов!

Хай ви будете багаті

І веселі кожен день,

Затишка у вашій хаті,

Гарних, радісних пісень!

Будуть дітки щебетати,

І усе завжди гаразд,

Друзі будуть вас вітати

І приходить в добрий час!

Буде радість, буде віра

І надія, і любов,

І до Господа довіра —

Непохитність всіх основ!

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З Новим роком, з оновленим щастям!

Хай минають гріхи і напасті.

Рік Новий хай дарує прибуток.

Хай щезнуть невдачі і смуток.

Хай успішними будуть всі справи,

І хай мирною буде держава.

Також успіхів, сил, довголіття

Не на рік, а на цілі століття!

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З Новим роком вас вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.

Гроші теж хай завітають

В новорічну, славну ніч,

Хай достаток процвітає,

Гра завжди вартує свіч!

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На ялинці загорілись

Таємничі вже вогні.

З Новим роком вас вітаю!

Щастя всій вашій рідні.

Щоб бажання, що сказали

В небо ви у пізній час,

Всі здійснились неодмінно,

Був завжди добробут в вас.

Старий рік забрав хвороби,

Ваші біди і жалі,

Тільки в радості й мирі

В новім році щоб жили.

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Вітання з Новим роком в прозі

З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення мрій і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

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Бажаю, щоб Новий рік приніс не тільки щастя, а й впевненість у завтрашньому дні, щоб кожен ранок починався з відчуття радості і задоволення! Бажаю, щоб кожна сфера життя була повною чашею. Нехай вас переповнює жага нових звершень, енергії і щирої радості від життя, яка сама по собі є безцінним даром!

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