Новий рік 2020: оригінальні привітання зі святом

До Нового року залишилося не так багато часу і вже слід почати активно до нього готуватися. Вибирати і купувати подарунки близьким, відправляти посилки тим, хто далеко, а також знаходити привітання для тих, кого неможливо привітати особисто.
OBOZREVATEL пропонує читачеві найкращі привітання з Новим роком у віршах і прозі.
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Привітання з Новим роком у віршах
Новій рік, і сніг лапатий
Засипає землю знов,
Нове щастя йде у хату,
Нова радість і любов!
Хай ви будете багаті
І веселі кожен день,
Затишка у вашій хаті,
Гарних, радісних пісень!
Будуть дітки щебетати,
І усе завжди гаразд,
Друзі будуть вас вітати
І приходить в добрий час!
Буде радість, буде віра
І надія, і любов,
І до Господа довіра —
Непохитність всіх основ!
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З Новим роком, з оновленим щастям!
Хай минають гріхи і напасті.
Рік Новий хай дарує прибуток.
Хай щезнуть невдачі і смуток.
Хай успішними будуть всі справи,
І хай мирною буде держава.
Також успіхів, сил, довголіття
Не на рік, а на цілі століття!
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З Новим роком вас вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Гроші теж хай завітають
В новорічну, славну ніч,
Хай достаток процвітає,
Гра завжди вартує свіч!
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На ялинці загорілись
Таємничі вже вогні.
З Новим роком вас вітаю!
Щастя всій вашій рідні.
Щоб бажання, що сказали
В небо ви у пізній час,
Всі здійснились неодмінно,
Був завжди добробут в вас.
Старий рік забрав хвороби,
Ваші біди і жалі,
Тільки в радості й мирі
В новім році щоб жили.
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Вітання з Новим роком в прозі
З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення мрій і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!
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Бажаю, щоб Новий рік приніс не тільки щастя, а й впевненість у завтрашньому дні, щоб кожен ранок починався з відчуття радості і задоволення! Бажаю, щоб кожна сфера життя була повною чашею. Нехай вас переповнює жага нових звершень, енергії і щирої радості від життя, яка сама по собі є безцінним даром!
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