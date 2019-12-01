Новий рік 2020: до свята залишилося 30 днів

Новий рік 2020 настане вже через 30 днів. Це буде високосний рік, а значить в лютому 2020 року 29 число. За східним календарем 2020 й – рік Білого Сталевого Щура.

Українців чекають довгі зимові вихідні і безліч святкових заходів. OBOZREVATEL же зібрав все, що слід знати напередодні найголовнішого і наймасштабнішого свята в світі.

Новий рік 2020

Вихідні на Новий рік

У 2020 році Україна святкує Новий Рік в середині тижня, а 1 січня випадає на середу. Відповідно, вихідні на Новий рік 2020 – це 29, 30, 31 грудня та 1 січня. А ось субота 28 грудня у переважній більшості компаній і установ буде робочим днем.

Новий рік в Києві

Головна ялинка країни в Києві буде встановлена на Софійській площі. Урочисте запалювання ялинки відбудеться 19 грудня, після чого на площі будуть щодня проходити святкові концерти. На цій же локації будуть відзначати класичне європейське Різдво в німецькому стилі.

Новий рік на Софійській площі Facebook / Folk Ukraine

Ще одна велика новорічна локація в Києві розгорнеться на Контрактовій площі. Там відкриється новорічний ярмарок і буде своя ялинка.

Новий рік на Софійській площі Facebook/Folk Ukraine

При цьому в Києві під час новорічних і різдвяних свят у 2020 році заборонено використовувати феєрверки і продавати міцний алкоголь в публічних місцях.

Де відпочити на Новий рік

Спеціально на період новорічних і різдвяних свят "Укрзалізниця" запустила шість додаткових поїздів за маршрутами:

Київ – Львів;

Київ – Ковель;

Покровск – Харків;

Львів – Одеса;

Львів – Ужгород;

Кривий Ріг – Ужгород;

Раніше OBOZREVATEL розповідав як святкують Новий рік в КНР і чим китайський новий рік відрізняється від європейського.

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