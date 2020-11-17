Білий Металевий Бик: як задобрити символ року й від чого варто утриматися

Новий рік 2021 – рік Білого Металевого Бика, який йде на зміну Сталевому Щуру. Цей знак вступить в свої права 12 лютого 2021 року, а складе повноваження 1 лютого 2022. Бик несе нам спокій і умиротворення, про який мріють всі після бунтівного, складного 2020 року. Але як зробити так, щоб символ року прийняв наші бажання і чого очікувати?

До чого готуватися в новому 2021 році і як задобрити бика – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Спокій і працьовитість: чого очікувати від року Бика

Рік Бика – 2021, на відміну від року Металевого Пацюка, під знаком якого пройшов 2020 рік, обіцяє нам спокій і стійкість, як бик під час випасу. Бик виведе вас на чистий альпійський луг, навчить спокійно "пастися" і насолоджуватися кожним днем без якихось прихованих загроз, а в кінці навіть дасть себе подоїти на предмет успіху й добробуту.

Зірки обіцяють у 2021 нам спокійної роботи, продуктивності, послідовності й стабільності. З урахуванням інтересів усіх обставин, якими нас "порадував" 2020 рік, ці якості Бика будуть найбажанішими для багатьох людей. Однак розслаблятися не варто – символ року все-таки може цілком відчутно "буцнути" тих, хто буде лінуватися і спробує "схалтурити". Отже, до чого готуватися в прийдешньому році.

Багато працювати. Так, працювати в 2021 році доведеться багато. До того ж насамперед саме цей час – найбільш благодатний для саморозвитку і роботи над собою, над стосунками з партнерами, близькими. Якщо ви давно відкладали якусь справу, сумнівалися в собі, чи варто починати чимось займатися, саме час ризикнути! Тільки працювати не ривками – Бик цього не любить. Краще окресліть собі план і рухайтеся вперед, нехай маленькими, але стабільними і впевненими кроками. Повірте, будь-яке починання, яке переросте в продовження, буде винагороджено сповна!

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Бути впевненим. Бик – тварина стабільна, але вибухова. Подивіться на тореадорів – їм, щоб приборкати бика, доводиться переконувати себе та оточення в тому, що вони його не бояться, не бояться його гострих рогів і сильних копит. А тепер уявіть, що ця арена – наступний рік, і щоб отримати від рогатої свої "дивіденди", а також прогнозований успіх, вам потрібно буквально приборкати його! Зробити це непросто, але план рятує все. Адже будь-який тореадор перед сутичкою з биком уважно вивчає його слабкі місця, складаючи план битви. Тож заручіться впевненістю в собі, яка не дозволить вам сумніватися і "здати" назад, і йдіть уперед не звертаючи й не хаотично.

Народження дитини і родина. Бик – тварина стадна, не любить самотності, але владна й сильна. Однак у новому році для всіх сімейних людей настане стабільність і спокій, багато сварок зникнуть самі собою. Крім того, рік Бика – один із найсприятливіших для народження малюка, тож якщо ви давно планували поповнення, 2021 рік – найбільш відповідний час для цього.

Мінливість любові. А ось якщо ви вступаєте в рік Бика вільним і самотнім, то найімовірніше, цей рік не стане для вас історією про кохання. Все тому, що бик – тварина дуже вперта. Як приклад можна навести момент, коли молодого бичка приєднують до вигону – ця подія не проходить без бриканням і протестів із боку рогатої. Тому і в любові буде так само: любов може пройти повз або завершитися болісним розривом через відмінність характерів. Але це не точно, тому все залежить від нас.

Здоров'я. Здоров'я в новому 2021 році також покращиться, але тільки за умови постійного спостереження за собою. Регулярне відвідування лікарів, вітаміни і здорове харчування, спорт – усе це як ніколи важливо в прийдешньому році. І тоді за всі зусилля Бик винагородить вас відсутністю хвороб і міцним здоров'ям!

Гармонія. Загалом Бик – надзвичайно гармонійний і впевнений у собі знак, тому й поводити себе в новому році радимо так само – розмірено і спокійно, проте – поклавшись на власну інтуїцію. Бик – тварина земна, тому найлегше з ним буде уживатися земним знакам зодіаку: Козерогам, Тельцям і Дівам. Але і всім іншим буде нескладно збагнути думки і наміри бика – для цього важливо слухати лише своє серце!

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Як зустрічати Новий 2021 рік

Вшановувати Білого Металевого Бика потрібно також по-особливому. Насамперед перед настанням нового року варто помиритися з тими, з ким ви посварилися, позбутися старих речей, пробачити всі образи і обов'язково – повернути борги! Тільки тоді можна розраховувати на прихильність бика в новому році.

Астрологи зазначають: Бик – тварина консервативна, тому святкувати Новий рік найкраще без надмірностей і непотрібного екстриму. Зберіться в колі рідних і близьких, влаштуйте затишне й комфортне свято для всіх. Однак слід врахувати кілька нюансів:

утримайтеся на столі від яловичини і телятини в будь-якому вигляді. З цієї ж причини вибирайте ковбасні вироби для нарізки з особливою ретельністю;

Овочева нарізка minsknews.by

зробити акцент необхідно на овочі, оскільки Бик – тварина травоїдна. Салати, нарізка, закуски – подивіться вегетаріанські рецепти, вони стануть у пригоді;

утримайтеся від міцного алкоголю за столом, а ось натуральні соки і компоти можуть догодити Білому Бикові;

від м'яса в новорічному меню відмовлятися все-таки не варто. Вибирайте для новорічного столу курку, кролика, свинину і рибу;

у декорі столу повинні переважати сріблясті й білі відтінки, оскільки в нас Металевий Бик.