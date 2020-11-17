Рік Бика: як задобрити символ року й від чого краще утриматися

Новий рік 2021 – рік Білого Металевого Бика, який йде на зміну Сталевий Криси. Бик несе нам спокій і умиротворення, про який мріють всі після бунтівного, складного 2020 року. Але як зробити так, щоб символ року прийняв наші бажання і чого очікувати?

До чого готуватися в новому, 2021 році і як задобрити бичка – читайте в матеріалі OBOZREVATEL .

Рік Бика – 2021, на відміну від року металевої Пацюки, під знаком якої пройшов 2020 року, обіцяє нам спокою і стійкості, аки бик під час випасу. Бик виведе вас на чистий альпійський лужок, навчить спокійно "пастися" і насолоджуватися кожним днем без якихось прихованих загроз, а в кінці навіть дасть себе подоїти на предмет успіху і добробуту.

Зірки обіцяють в 2021 нам спокійного праці, продуктивності, послідовності і стабільності. З урахуванням інтересів усіх обставин, якими нас "порадував" 2020 року, ці якості Бичка будуть найбажанішими для багатьох людей. Однак, розслаблятися не слід – символ року все ж може цілком відчутно "буцнути" тих, хто буде лінуватися і спробує "схалтурити". Отже, до чого готуватися в наступаючому році:

Багато працювати. Так, працювати в 2021 році доведеться багато. Причому, в першу чергу цей час – саме благодатне для саморозвитку і роботи над собою, над відносинами з партнерами, близькими. Якщо ви давно відкладали якусь справу, сумнівалися в собі, чи варто починати чимось займатися, саме час ризикнути! Тільки працювати не ривками – Бик цього не любить. Краще намітьте собі план і рухайтеся вперед нехай маленькими, але стабільними і впевненими кроками. Повірте, будь-який подібний почин, яке переросте в продовження, буде винагороджено сповна!

Бути впевненим. Бик – тварина стабільне, але вибуховий. Подивіться на тореадорів – їм, щоб приборкати Бика, доводиться переконувати себе та оточуючих в тому, що вони його не бояться, не бояться його гострих рогів і сильних копит. А тепер уявіть, що ця арена – наступний рік, і щоб отримати від рогатої свої "дивіденди", а також прогнозований успіх, вам потрібно буквально приборкати його! Зробити це непросто, але план рятує все. Адже будь-який тореадор перед сутичкою з биком уважно вивчає його слабкі місця, складаючи план битви. Так що, заручитися впевненістю в собі, яка не дозволить вам сумніватися і "здати" назад, йдіть вперед не звертаючи, але не хаотично.

Народження дитини і родина. Бик – тварина стадна, що не любляче самотності, але владне і сильне. Однак, в новому році для всіх сімейних людей настане стабільність і спокій, багато сварки зникнуть самі собою. Крім того, рік Бика – один з найсприятливіших для народження малюка, так що, якщо ви давно планували поповнення, 2021 рік – найбільш відповідний час для цього.

Мінливості любові. А ось якщо ви вступаєте в рік Бика вільним і самотнім, то швидше за все, цей рік не стане для вас історією про кохання. Все тому, що бик – тварина дуже вперте. Як приклад можна привести момент, коли молодого бичка приєднують до вигону – ця подія не проходить без бриканням і протестів з боку рогатої. Тому і в любові буде також: любов може пройти повз або завершитися болючим розривом через відмінність характерів. Але це не точно, тому що "любов Подих зими", пам'ятаєте?

Здоров'я. Здоров'я в новому, 2021 році, також поправитися, але тільки за умови постійного спостереження за собою. Регулярне відвідування лікарів, вітаміни і здорове харчування, спорт – все це як ніколи важливо в наступаючому році. І тоді за все зусилля Бик винагородить вас відсутністю хвороб і міцним здоров'ям!

Гармонія. В цілому, Бик – надзвичайно гармонійний і впевнений в собі знак, тому і надходити в новому році радимо також: розмірено і спокійно, проте – поклавшись на власну інтуїцію. Бик – тварина земне, тому найлегше з ним буде уживатися земним знакам зодіаку: Козерогам, Тельцям і Дівам. Але і всім іншим буде нескладно збагнути думки і наміри бичка- для цього важливо слухати лише своє серце!

Вшановувати Білого Металевого Бика слід також по-особливому. Перш за все, перед вступом в новий рік, слід помиритися з тими, з ким ви в сварці, позбутися старих речей, пробачити всі образи і обов'язково – повернути борги! Тільки тоді можна розраховувати на прихильність бичка в новому році.

Астрологи зазначають: Бик – тварина консервативне, тому святкувати Новий рік найкраще без надмірностей і непотрібного екстриму. Зберіться в колі рідних і близьких, влаштуйте затишний і комфортний свято для всіх. Однак, слід врахувати кілька нюансів:

Утримайтеся на столі від яловичини і телятини в будь-якому вигляді. З цієї ж причини вибирайте ковбасні вироби в нарізку з особливою ретельністю;