"Нова радість стала": текст найпопулярнішої колядки на Різдво

Зимові свята в самому розпалі. Ось-ось настане перший свят-вечір, коляда, потім Різдво. І найпопулярніша в Україні колядка "Нова радість стала" скоро зазвучить в кожному будинку.

Звідки пішла традиція колядувати, що таке колядки і як змінювався текст "Нова радість стала" в різні періоди історії країни, в нашому матеріалі.

Що таке коляда і колядки?

Колядки - величальні, обрядові пісні, зимового періоду історія створення яких втрачається в сиву давнину.

Сьогодні колядки приурочені до Різдва, одному з найбільших свят християн.

Вчені до цих пір не прийшли до єдиної думки щодо походження слова коляда. Найбільш популярна версія - латинське слово "Calenda", новорічні свята у римлян. Згодом "Calenda" адаптувалася до нашої мови, перетворившись в "коляду" і замінивши слов'янську назву зимового свята повороту сонця до весни. Аналоги "коляди" в інших мовах: новогрецьке - "колянта", болгарське - "Колендо" та ін.

Існують і інші теорії, що вказують на слов'янське походження слова, на ім'я сина богині Лади, Коляда.

Як би там не було, сьогодні колядки - невід'ємний атрибут Різдва Христового, пов'язаний з біблійними мотивами.

Як колядують?

Новорічні пісні, як правило, виконуються колективно. Колядники зазвичай збираються за територіальним принципом (сусідні будинки, вулиця). У такому "ансамблі" ролі "акторів" розподілені, є: старший, музиканти, танцівники і обов'язково той, хто відповідає за збереження подарунків.

У різних частинах України у коляди свої особливості. Наприклад, на сході країни колядують, обходячи двори з різдвяною зіркою, на заході - це ляльковий або живий "театр-вертеп".

"Нова радість стала": текст колядки

"Нова радість стала" - одна з найвідоміших українських колядок, де релігійні мотиви поєднуються з народною творчістю:

Нова радість стала, яка не бувала:

Над вертепом звізда ясна світу засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився.

Ангели співають, "слава" восклицають,

На небі и на землі мир проповідають. **

Давид виграває, в гуслі ударяє,

Мелодійно и предивно Бога вихваляє.

І ми теж Співаймо, Христа прославляймо,

Із Марії народженого, смиренно благаймо:

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щаслівії цьому дому господарю.

Даруй господарю, его господині,

Даруй літа щаслівії Нашій неньці Україні.

У мірі Проводити, Тобі угодити

І з Тобою в царстві твоїм на вік віків жити.

Тексти знаменитої колядки часто змінювався, залежно від історичних реалій або особливостей регіону. Так, в радянський період, в 30-і роки, коли посилилися гоніння на релігію, пісня була перероблена під відповідну моменту ідеологію:

Нова радість стала, яка не бувала:

Зоря ясна п'ятікутня на весь світ засіяла.

Впали вівтарі, покотились Царі.

Слава люду робочому, чабанам, шахтарям!

Слава й цьому господарю, його господині.

Хай щасливо проживають у новій родіні!

Не так господарю, а як его дітям.

Хай щасливо виростають, щоб дуків побити.

Під час Другої світової війни, коли УПА боролося проти Червоної армії, в Західній Україні була популярна колядка "Сумний святий вечір" написана поетом Миколою Дяченко:

Сумний Святий Вечір

Сорок сьомім году,

За всій Нашій Україні

Плач на кожнім кроці.

Сіла вечеряти

Мати з діточкамі,

Заки мала вечеряти,

Вмилася сльозами.

Сіли вечеряті,

Діти ся питають:

-Мама, мамо, де наш тато?

Чом не вечеряють?

Батько наш далеко,

У дикому Сібіру,

Споминає Святий Вечір

І нашу славну Україну ...

О, Ісусе милий,

Змілуйся нам нині,

Даруй волю, щастя й долю.

Нашій неньці-Україні.

Сьогодні "Нова радість стала" продовжує залишатися в "топі" у багатьох виконавців. Так, фолк-рок гурт "Гайдамаки" представив свій варіант знаменитої колядки:

Нова Радість стала, яка не бувала,

Над полями України пташечка літала. .

Пташечка літала нам звістку принесла,

Що Вкраїна не пропала, Україна Вскресла.

Відмінна риса сучасного варіанта від "гайдамаків" - оптимізм і віра в те, що найгірше для нашої країни вже позаду. Дуже хочеться вірити, що так воно і є.

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