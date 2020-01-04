"Нова радість стала": текст найпопулярнішої колядки на Різдво

Зимові свята в самому розпалі. Ось-ось настане перший свят-вечір, коляда, потім Різдво. І найпопулярніша в Україні колядка "Нова радість стала" скоро зазвучить в кожному будинку.
Звідки пішла традиція колядувати, що таке колядки і як змінювався текст "Нова радість стала" в різні періоди історії країни, в нашому матеріалі.
Що таке коляда і колядки?
Колядки - величальні, обрядові пісні, зимового періоду історія створення яких втрачається в сиву давнину.
Сьогодні колядки приурочені до Різдва, одному з найбільших свят християн.
Вчені до цих пір не прийшли до єдиної думки щодо походження слова коляда. Найбільш популярна версія - латинське слово "Calenda", новорічні свята у римлян. Згодом "Calenda" адаптувалася до нашої мови, перетворившись в "коляду" і замінивши слов'янську назву зимового свята повороту сонця до весни. Аналоги "коляди" в інших мовах: новогрецьке - "колянта", болгарське - "Колендо" та ін.
Існують і інші теорії, що вказують на слов'янське походження слова, на ім'я сина богині Лади, Коляда.
Як би там не було, сьогодні колядки - невід'ємний атрибут Різдва Христового, пов'язаний з біблійними мотивами.
Як колядують?
Новорічні пісні, як правило, виконуються колективно. Колядники зазвичай збираються за територіальним принципом (сусідні будинки, вулиця). У такому "ансамблі" ролі "акторів" розподілені, є: старший, музиканти, танцівники і обов'язково той, хто відповідає за збереження подарунків.
У різних частинах України у коляди свої особливості. Наприклад, на сході країни колядують, обходячи двори з різдвяною зіркою, на заході - це ляльковий або живий "театр-вертеп".
"Нова радість стала": текст колядки
"Нова радість стала" - одна з найвідоміших українських колядок, де релігійні мотиви поєднуються з народною творчістю:
Нова радість стала, яка не бувала:
Над вертепом звізда ясна світу засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого повився.
Ангели співають, "слава" восклицають,
На небі и на землі мир проповідають. **
Давид виграває, в гуслі ударяє,
Мелодійно и предивно Бога вихваляє.
І ми теж Співаймо, Христа прославляймо,
Із Марії народженого, смиренно благаймо:
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щаслівії цьому дому господарю.
Даруй господарю, его господині,
Даруй літа щаслівії Нашій неньці Україні.
У мірі Проводити, Тобі угодити
І з Тобою в царстві твоїм на вік віків жити.
Тексти знаменитої колядки часто змінювався, залежно від історичних реалій або особливостей регіону. Так, в радянський період, в 30-і роки, коли посилилися гоніння на релігію, пісня була перероблена під відповідну моменту ідеологію:
Нова радість стала, яка не бувала:
Зоря ясна п'ятікутня на весь світ засіяла.
Впали вівтарі, покотились Царі.
Слава люду робочому, чабанам, шахтарям!
Слава й цьому господарю, його господині.
Хай щасливо проживають у новій родіні!
Не так господарю, а як его дітям.
Хай щасливо виростають, щоб дуків побити.
Під час Другої світової війни, коли УПА боролося проти Червоної армії, в Західній Україні була популярна колядка "Сумний святий вечір" написана поетом Миколою Дяченко:
Сумний Святий Вечір
Сорок сьомім году,
За всій Нашій Україні
Плач на кожнім кроці.
Сіла вечеряти
Мати з діточкамі,
Заки мала вечеряти,
Вмилася сльозами.
Сіли вечеряті,
Діти ся питають:
-Мама, мамо, де наш тато?
Чом не вечеряють?
Батько наш далеко,
У дикому Сібіру,
Споминає Святий Вечір
І нашу славну Україну ...
О, Ісусе милий,
Змілуйся нам нині,
Даруй волю, щастя й долю.
Нашій неньці-Україні.
Сьогодні "Нова радість стала" продовжує залишатися в "топі" у багатьох виконавців. Так, фолк-рок гурт "Гайдамаки" представив свій варіант знаменитої колядки:
Нова Радість стала, яка не бувала,
Над полями України пташечка літала. .
Пташечка літала нам звістку принесла,
Що Вкраїна не пропала, Україна Вскресла.
Відмінна риса сучасного варіанта від "гайдамаків" - оптимізм і віра в те, що найгірше для нашої країни вже позаду. Дуже хочеться вірити, що так воно і є.
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