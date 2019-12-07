Непорочне зачаття Діви Марії: що не можна робити католикам 8 грудня

8 грудня католицька церква відзначає День непорочного зачаття Діви Марії.

Католики вірять, що, хоча діва Марія народилася від звичайних людей, первородний гріх не торкнувся її. Про історію свята, як його відзначати і що не можна робити – в матеріалі OBOZREVATEL.

Непорочне зачаття Діви Марії: історія

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Відомо, що в стародавній церковній традиції версія про безгрішне зачаття не знайшла підтримки. Але 1476 року свято Непорочного зачаття ввів папа римський Сікст IV. А в 1954 році папа Пій IX офіційно закріпив догмат, що Богородиця позбавлена первородного гріха. Сталося це саме 8 грудня.

Виходячи з цього догмату, Богородиця була єдиною з людей, яка звільнилася від первородного гріха і з моменту зачаття була нездатна чинити погано.

Традиції в День непорочного зачаття Діви Марії

У календарі католицької церкви 8 грудня – головне свято Богородиці. Цього дня католики збираються в костелах, щоб взяти участь в урочистому богослужінні.

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Свято непорочного зачаття відзначають католики всіх країн Східної Європи, а також частково в Німеччині, Австрії, Італії, Іспанії, Швейцарії та Португалії.

За традицією, в День непорочного зачаття Діви Марії починається продаж червоно-зелених квітів, відомих як "Різдвяна свічка", – без них у це свято не обходиться жодна сім'я. Збір від продажу цих квітів йде на добродійність.

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У всіх костелах Європи в цей день відбуваються урочисті богослужіння, під час яких виконується гімн Ave, maris stella! ("Радуйся, зірка морська!"), який прославляє Богородицю.

В Іспанії, де Свята Діва Марія вважається покровителькою, цей день відзначають як національне свято. По всій країні влаштовують фестивалі та співають гімни.

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День непорочного зачаття Діви Марії особливо люблять і в Італії – він відкриває низку наступних різдвяних і новорічних днів. Цього дня в країні проводять красивий обряд покладання живих квітів до статуй Діви Марії.

У Римі традиційно на руку статуї Діви Марії, що знаходиться на площі Іспанії, надівається вінок, присланий з Ватикану.

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Кульмінаційний момент свята – загальне поклоніння статуї Діви, під час якого до її підніжжя покладають букети квітів і сам Папа освячує її. У цей же день на площі Навона урочисто відкривають головний різдвяний базар у країні.

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На півночі Італії існує традиція в цей день дарувати дітям подарунки, а в Неаполі прикрашають квітами статую Мадонни на площі Ісуса. Також там цього дня прийнято прикрашати ялинку.

Непорочне зачаття Діви Марії: що не можна робити

У деяких країнах світу День непорочного зачаття діви Марії є неробочим днем. Так, це Андорра, Аргентина, Австрія, Ватикан, Венесуела, Східний Тимор, Іспанія, Італія, Колумбія, Ліхтенштейн, Макао, Мальта, Монако, Нікарагуа, Парагвай, Перу, Португалія, Сан-Марино, Сейшельські острови, Чилі, Швейцарія (частково ) і Екваторіальна Гвінея.

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