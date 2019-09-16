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17 вересня • оновлено в 00:58
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Неопалима Купина: що не можна робити в цей день

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17 вересня церква відзначає день ікони Божої Матері "Неопалима Купина". Це особливий різновид ікони Божої Матері, яка славиться тим, що і сама не горить, і від пожеж здатна захищати.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що не можна робити в цей день.

Неопалима Купина: що не можна робити в цей день
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Прикмети і свята 17 вересня 2019: що не можна робити

У святого образу селяни молилися про захист житла і худоби від усякого вогню, а якщо траплялася пожежа, то ікону носили навколо палаючих будівель. У народі вірили, що "матінка Неопалима Купина" не тільки захищає від вогню, але, як і пророк Ілія, може наслати грім і блискавки, камені і вогонь із неба.

У це свято православні християни звертаються з молитвами до Діви Марії, просячи допомоги в боротьбі зі своїми пристрастями, просять випалити гріхи вогнем.

Неопалима Купина: що не можна робити в цей день

Що не можна робити в день поклоніння іконі Богоматері "Неопалима Купина"

  • Не можна зневажливо ставитися до вогню.

  • Не можна ігнорувати народні прикмети, які передвіщають пожежі.

  • Не можна тримати в повному порядку пожежну бочку з водою.

  • У цей день не можна нецензурно виражатися, не можна злитися й обурюватися.

  • Категорично не можна сваритися, дивлячись на вогонь.

Неопалима Купина: що не можна робити в цей день

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