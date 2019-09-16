Неопалима Купина: що не можна робити в цей день

17 вересня церква відзначає день ікони Божої Матері "Неопалима Купина". Це особливий різновид ікони Божої Матері, яка славиться тим, що і сама не горить, і від пожеж здатна захищати.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що не можна робити в цей день.

У святого образу селяни молилися про захист житла і худоби від усякого вогню, а якщо траплялася пожежа, то ікону носили навколо палаючих будівель. У народі вірили, що "матінка Неопалима Купина" не тільки захищає від вогню, але, як і пророк Ілія, може наслати грім і блискавки, камені і вогонь із неба.

У це свято православні християни звертаються з молитвами до Діви Марії, просячи допомоги в боротьбі зі своїми пристрастями, просять випалити гріхи вогнем.

Що не можна робити в день поклоніння іконі Богоматері "Неопалима Купина"

Не можна зневажливо ставитися до вогню.

Не можна ігнорувати народні прикмети, які передвіщають пожежі.

Не можна тримати в повному порядку пожежну бочку з водою.

У цей день не можна нецензурно виражатися, не можна злитися й обурюватися.

Категорично не можна сваритися, дивлячись на вогонь.

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