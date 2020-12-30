Альтернативні новорічні ялинки: чим замінити традиційні

Анна Паскевич Свята 10:00, 30.12.2020

У мережі показали альтернативні варіанти новорічної ялинки. Для створення таких святкових дерев використовуються книги, гірлянди, серпантин, дерев'яний каркас та інші нестандартні матеріали.

Серію фото опублікували на сторінці агентства "Укрінформ" у Facebook. "Якщо Ви ще не знаєте, яку ялинку вибрати, – штучну або живу... пропонуємо альтернативні варіанти", – йдеться в публікації.

Альтернативна новорічна ялинка
"Укрінформ" / Facebook
Альтернативна ялинка
"Укрінформ" / Facebook
Ялинка з гірлянди
"Укрінформ" / Facebook
Дерев'яна ялинка
"Укрінформ" / Facebook
Ялинка з книг
"Укрінформ" / Facebook
Ялинка з коробок
"Укрінформ" / Facebook
Ялинка з ящиків
"Укрінформ" / Facebook
Ялинка на стіні
"Укрінформ" / Facebook
Ялинка з серпантину
"Укрінформ" / Facebook

Зазначимо, українці в опитуванні OBOZREVATEL розповіли, як ставляться до вирубки ялинок до Нового року. Так, багато хто вважає за краще штучне, аніж живе дерево. Крім того, значна частина опитаних сказали, що для прикраси будинку і святкового запаху використовують ялинкові гілки.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав про недоліки і переваги живих і штучних ялинок. Хоча серед українців популярною є думка про те, що вирубка ялин шкодить природі і покупка штучної є найкращим варіантом, у процесі виробництва остання виділяє 40 кілограмів вуглекислого газу, що в десятеро більше, ніж живе дерево при спаленні. Тому штучну ялинку слід використовувати не менше десяти років.

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Lady Свята

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