Альтернативні новорічні ялинки: чим замінити традиційні

У мережі показали альтернативні варіанти новорічної ялинки. Для створення таких святкових дерев використовуються книги, гірлянди, серпантин, дерев'яний каркас та інші нестандартні матеріали.

Серію фото опублікували на сторінці агентства "Укрінформ" у Facebook. "Якщо Ви ще не знаєте, яку ялинку вибрати, – штучну або живу... пропонуємо альтернативні варіанти", – йдеться в публікації.

Альтернативна новорічна ялинка "Укрінформ" / Facebook

Альтернативна ялинка "Укрінформ" / Facebook

Ялинка з гірлянди "Укрінформ" / Facebook

Дерев'яна ялинка "Укрінформ" / Facebook

Ялинка з книг "Укрінформ" / Facebook

Ялинка з коробок "Укрінформ" / Facebook

Ялинка з ящиків "Укрінформ" / Facebook

Ялинка на стіні "Укрінформ" / Facebook

Ялинка з серпантину "Укрінформ" / Facebook

Зазначимо, українці в опитуванні OBOZREVATEL розповіли, як ставляться до вирубки ялинок до Нового року. Так, багато хто вважає за краще штучне, аніж живе дерево. Крім того, значна частина опитаних сказали, що для прикраси будинку і святкового запаху використовують ялинкові гілки.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав про недоліки і переваги живих і штучних ялинок. Хоча серед українців популярною є думка про те, що вирубка ялин шкодить природі і покупка штучної є найкращим варіантом, у процесі виробництва остання виділяє 40 кілограмів вуглекислого газу, що в десятеро більше, ніж живе дерево при спаленні. Тому штучну ялинку слід використовувати не менше десяти років.