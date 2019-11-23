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23 листопада • оновлено в 21:48
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Названо головний символ Нового року-2020

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За східним календарем символом Нового Року-2020 буде Білий Металевий Щур.

Вважається, що гризун не чесним чином отримав своє місце – заліз на спину Бику й потіснив інші знаки. OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачам, що означає цей символ.

Стихією наступаючого 2020 року стане метал, колір відповідності – білий. Саме тому символ отримав найменування Білий Металевий Щур.

Новий рік 2020 року - рік Білого Сталевого Щура

Новий рік 2020 року - рік Білого Сталевого Щура

Білий Металевий Щур – що означає символ

Офіційно за китайським календарем гризун заступить в свої права не 1 січня, як прийнято вважати у нас наступ Нового року, а 25 січня. Як відомо, щур – хитрий і завзятий гризун, який володіє твердим характером.

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Цей час внесе зміни в кожну зі сфер життя, при чому, як позитивні, так і негативні. До слова, багато хто боїться 2020 року, так як він буде високосним. Проте побоювання є марними, так як Білий Щур допоможе домогтися цілей, укласти щасливий шлюб, розбагатіти. Також цей час є вдалим для поповнення в родині.

Рік Білого Сталевого Щура 2020

Рік Білого Сталевого Щура 2020

pixabay

Білий колір символізує чистоту і благі наміри, тому символ року допоможе тим, хто домагається всього чесним шляхом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що саме зірки приготували на 2020 рік всім знакам Зодіаку. На когось чекає щасливий час, а комусь, навпаки, не пощастить.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 свято
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