З Днем народження: найтепліші привітання, вірші, малюнки, відео

День народження святкується людьми з найдавніших часів. Це радісне свято є відмінним приводом сказати найкращі, найтепліші і найщиріші слова людині.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з днем народження у віршах і прозі, відео та листівки.

З Днем народження

Привітання з днем народження у віршах

Поздравляем с днем рожденья!

Счастья, радости, везенья

И здоровья, и тепла,

Чашу полную добра!

И друзей хороших, верных,

Новостей всегда отменных,

Верности, любви и страсти,

Чтоб исчезли все напасти!

Чтобы Ангел за спиной

Охранял всегда покой.

Счастья и в делах удач,

И решенья всех задач!

***

Листівка з Днем народження Pixabay

День народження настав

– тож прийми мої вітання

Побажати хочу – мрій!

Хай здійсняться всі бажання!

Незабутніх вражень віз,

Миру, злагоди й натхнення,

Сонце гріє хай твій дім

Щастя, світла і кохання!

***

Вірші в день народження v24.com.ua

Желаю эмоций, волшебных мгновений,

Возможностей новых, живых приключений.

Друзей изумительных, добрых, надежных,

Задач интересных, решений несложных.

Желаю здоровья, достойных зарплат,

Бесчисленных встреч, счастливейших дат.

Целей уверенных, планов изящных,

Рядом людей, да простых, настоящих.

***

Анімаційні картинки з днем народження otkritkiok.ru

З днем народження вітаю,

Гори щастя вам бажаю.

В гаманці щоб були гроші,

Друзів вірних та хороших,

Мрій, що душу окриляють,

Та від стресів позбавляють,

Відпочинків цілий рік,

Рівних вдачливих доріг.

Хай здоров'я тішить вас,

Буде міцним, як алмаз!

***

Побажання в день народження Pinterest

В цей дорогий для серця день

Бажаєм квітів і пісень!

Від друзів – щирих привітань,

Від зірок – здійснення бажань!

Від сонця – світла і тепла,

Щоб доля щедрою була!

І не спинити часу лік,

Нехай щастить весь довгий вік!

***

Гіфка з днем народження otkritkiok.ru

Бажаю гарних світлих днів

та ночей зоряних й казкових,

Щоб збулось все із твоїх мрій,

Здоров'я, миру, літ чудових!

Хай усе погане відійде,

Хай доля квітне і вирує,

Життя хай щастя лиш несе,

Душа ніколи не сумує!

***

Картинки з днем народження Pixabay

Здоровья лет на сто вперед,

Удачи и больших высот,

Новых свершений и побед,

Живи, не зная зла и бед!

Пусть счастье накрывает с головой,

Пусть ангел твой всегда будет с тобой!

Заветные пусть сбудутся мечты,

И в жизни сложится все так, как хочешь ты!

Вітання з днем народження Pinterest

Привітання з днем народження в прозі

Поздравляю с днем рождения! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

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Гіф до дня народження otkritkiok.ru

З Днем народження! Нехай кожен день приносить радість, усмішки і подарунки, нехай всі мрії здійснюються, плани реалізовуються і нехай оточують тільки щирі люди та вірні друзі!

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Листівки до дня народження Pixabay

Поздравляю с днем рождения! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные события. Желаю массу поводов для радости и здоровья крепкого! Пусть каждое утро будет счастливым и солнечным.

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СМС до дня народження otkritkiok.ru

Нехай душа розквітає з кожним днем, нехай у серці живе любов і радість. Бажаю міцного і надійного здоров'я, незліченного і вічного багатства внутрішнього світу, великої і незмінної удачі на шляху, гармонії та найщирішого кохання. І нехай кожен мить, кожен день, кожен рік приносить тільки щастя!

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Прикольні поздоровлення з днем народження Pixabay

Хочу поздравить с днем рожденья и пожелать добра, любви, здоровья, мира, преуспевать во всех начинаниях, а еще чтобы деньги водились. Желаю яркой жизни, чтобы новый день не был похож на предыдущий, счастья в семье, успехов в работе, а в доме – уюта и тепла.

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Анімаційна листівка в день народження otkritkiok.ru

Всім серцем я вітаю тебе з днем народження! Бажаю неймовірної життєвої сили, позитивно зарядженої енергії, впевненості в собі і добробуту. Нехай успіх тебе чекає і в роботі, і в творчості, нехай щирими будуть почуття і стосунки!

Відео до дня народження

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За матеріалами: maximum.fm, pozdravok.ru.