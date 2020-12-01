Найнезвичніші традиції святкування Нового року в світі: топ-7 країн

Новий рік – одне найдавніших свят – відзначається в усьому світі. Причому в деяких країнах його святкують досить незвично. Так, наприклад, в Італії прийнято викидати старі речі з вікон, а у Франції – обсипати одне одного цукерками.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися ознайомитися з найбільш дивними новорічними традиціями, яких дотримуються різні народи планети.

Дід Мороз у італійців – Баббо Натале. Але подарунки в новорічну ніч приносить не він, а добра фея Бефана, яка залишає їх у панчохах, підвішених біля каміна. Неслухняні діти отримують щіпку золи або вугілля.

Святкові частування в італійців – горіхи, сочевиця і виноград, які символізують благополуччя, здоров'я і довголіття. 1 січня прийнято приносити в дім воду з джерела – вода з гілочкою оливи є традиційним сувеніром.

Викидати старі речі з вікон – одна з найпопулярніших традицій у Новий рік в Італії. У хід ідуть одяг, меблі, битий посуд, старі праски та інші речі.

Зустріти в перший день нового року ченця, священика або маленьку дитину вважається поганою прикметою, зате горбатий літній чоловік обіцяє щастя.

У Голландії Новий рік прийнято зустрічати за святковим столом у колі сім'ї. До вечері подають особливі новорічні печива і вафлі, а також традиційний новорічний "слем", який готують з молока, чаю, цукру, цедри лимона, гвоздики, кориці, шафрану і мускатного горіха.

1 січня за традицією багато хто з нідерландців відправляються до Гааги, щоб скупатися в крижаному Північному морі.

О 12 годині ночі в Новий рік в Амстердамі запускають численні салюти.

На новорічні свята по всій країні проходять клубні вечірки, де грають знамениті діджеї.

Традиція обмінюватися листівками до Нового року зародилася саме в Англії. Першу новорічну листівку надрукували 1843 року в Лондоні.

Діти, щоб отримати подарунки, залишають порожню тарілку на столі, а в черевичках – сіно для ослика, на якому подорожує Санта Клаус.

Опівночі на честь Нового року на повну потужність б'ють у дзвін. Вважається, що в цей момент закохані мають поцілуватися під гілкою омели. А в домівках відчиняють задні двері, щоб випустити старий рік і впустити новий.

Французький Дід Мороз – Пер Ноель – приїжджає, як і у британців, на ослику. Він кладе подарунки до черевичків, які діти залишають біля каміна.

Найпопулярніша новорічна традиція у Франції – підпалювання різдвяного поліна, яке спеціально виготовляють на Різдво і тримають вдома до Нового року.

Новий рік відзначають у ресторанах або в гостях. До столу подають гусячу печінку фуагра, запечених індичку й гусака, кров'яні ковбаси, голови свиней з бобами, каштанами, квасолею, лобстерів, омарів, дичину.

Один зі звичаїв – вдягати ковпаки і обсипати одне одного цукерками. Популярна святкова розвага – лотерея.

За однією з версій, наряджати новорічну ялинку придумали саме у Франції. Прикрашене до свята дерево так припало до душі французам, що вони вирішили продовжити цю традицію. Слідом за ними ідею підхопили й інші країни.

Найбільша провінція Фінляндії – Лапландія – є батьківщиною Санта Клауса, звідки він вирушає з подарунками до дітей всього світу.

Після візиту Санти, який залишає подарунки, поки всі сплять, у Фінляндії починається відлік Нового року.

У свято фіни збираються за вечерею. Уночі традиційно запускають новорічні салюти і влаштовують масові гуляння.

У Новий рік в Японії звучать 108 ударів дзвону. Вважається, що кожен з них вбиває по одній з вад. Всього їх шість: злість, жадібність, легковажність, дурість, нерішучість, заздрість, – але кожна має по 18 відтінків.

Засміятися в перші хвилини після дзвону вважається доброю прикметою, яка приносить удачу.

До свята японці прикрашають двері гілочками бамбука й сосни – щоб щастя прийшло до оселі.

Діти зустрічають Новий рік в новому одязі: за повір'ям, це приносить здоров'я та удачу. Під подушку прийнято класти зображення парусника і семи чарівників – покровителів щастя.

Святкові страви: довгі макарони – символ довголіття, рис – достатку, короп – сили, квасоля – здоров'я.

Популярний новорічний атрибут – кумаде – граблі з бамбука розміром від 10 см до 1,5 м, які є символом щастя.

У перший день нового року люди виходять на вулицю, щоб зустріти схід сонця і обмінятися подарунками.

Іранський Новий рік відзначається 21 березня з настанням свята приходу весни Навруз. До цього дня прийнято пророщувати зерна пшениці, сочевиці або ячменю, якими потім прикрашають будинки.

В останню середу року, що минає, іранці розпалюють багаття, що символізує оновлення й щастя.

Святковий стіл в Ірані – Хавт-син – містить сім ритуальних страв: сабзех – паростки сочевиці або пшениці; саману – солодкий пудинг з пророслої пшениці; сіб – яблуко; сенджед – висушені плоди лотоса; сир – часник; сомак – червоні ягоди рослини сумах; серкех – оцет.

З настанням Нового року прийнято стріляти з рушниці, після чого можна приступати до солодких частувань.

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