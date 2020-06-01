Найнезвичайніші подарунки на День народження, які піднімуть настрій: 10 ідей
Вибираючи подарунок на день народження, завжди хочеться чимось і здивувати, і порадувати людину. Саме тому вибір презенту може затягнутися і завдати чимало клопоту.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL пропонує добірку оригінальних подарунків, які будуть незвичайними, але в той же час корисними, та обов'язково піднімуть настрій.
1. Зручна подушка для ванни
2. Набори для творчості для початківців
3. Піноутворювач для молока для приготування капучино
4. Гігантська персоналізована подушка
5. Кумедне ліжко для домашньої тварини
6. Набір пензликів для макіяжу
7. Ультрафіолетова лампа для сушки гель-лаку
8. Набір для приготування морозива
9. Зручна плюшева подушка для читання
10. Чохол для подушки з блискітками "Ніколас Кейдж"
Раніше OBOZREVATEL публікував найтепліші і найгарніші привітання з днем народження.