Найнезвичайніші подарунки на День народження, які піднімуть настрій: 10 ідей

Вибираючи подарунок на день народження, завжди хочеться чимось і здивувати, і порадувати людину. Саме тому вибір презенту може затягнутися і завдати чимало клопоту.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL пропонує добірку оригінальних подарунків, які будуть незвичайними, але в той же час корисними, та обов'язково піднімуть настрій.

1. Зручна подушка для ванни

Подушка для ванни Amazon

2. Набори для творчості для початківців

Набір для рукоділля aliexpress.ru

3. Піноутворювач для молока для приготування капучино

Піноутворювач для молока besplatka.ua

4. Гігантська персоналізована подушка

Персоналізована подушка Firebox

5. Кумедне ліжко для домашньої тварини

Ліжко з фруктами для кота Amazon

6. Набір пензликів для макіяжу

Набір пензликів для макіяжу BH Cosmetics

7. Ультрафіолетова лампа для сушки гель-лаку

Лампа для сушки гель-лаку Urban Outfitters

8. Набір для приготування морозива

Набір для приготування морозива tescoma-shop.ru

9. Зручна плюшева подушка для читання

Подушка для читання Amazon

10. Чохол для подушки з блискітками "Ніколас Кейдж"

Чохол для подушки "Ніколас Кейдж" Amazon

Раніше OBOZREVATEL публікував найтепліші і найгарніші привітання з днем народження.

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