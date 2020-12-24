Найкрасивіші ялинки Європи 2021 року: яскраві фото

Столиці великих європейських міст уже вбралися до Нового року і найбільші вулиці і площі Риму, Франції, Чехії та інших країн засяяли різнокольоровими вогнями.

Адміністрація європейських столиць не шкодувала грошей, щоб створити святкову атмосферу і підтримати своїх громадян під час жорсткого карантину і пандемії COVID-19. Оскільки до Нового року залишаються лічені дні, OBOZREVATEL склав топ-5 найкрасивіших новорічних ялинок Європи, щоб ви змогли надихнутися перед майбутніми святами.

Вільнюс, Литва

Вільнюська ялинка стабільно визнається найкращою в Європі. Цього року 24-метрове дерево зібрано як трансформер із металевих частин з ялиновими гілками. Загальне враження неймовірне – ялинка немов складається з окремих блоків в єдине ціле. Прикрашають таку інсталяцію чотири кілометри гірлянд і ялинкові прикраси срібного кольору.

Вільнюс, Литва tsn.ua

Страсбург, Франція

Страсбург по праву називають "столицею Різдва". Одна з найкрасивіших ялинок у Європі стоїть на площі Клебера, де також працює різдвяний ярмарок – місце, де хоча б раз у житті потрібно спробувати ароматну випічку і місцевий глінтвейн.

Страсбург, Франція. Associated Press

Рим, Італія

Ялинка в столиці Італії відрізняється від інших європейських красунь хоча б тим, що за нею відкривається панорама на Колізей. Пухнаста ялина всіяна маленькими іграшками і вогниками у кращих традиціях католицького Різдва.

Рим, Італія. gorodw.by

Окремо варто сказати про ялинку, яку відкрили 11 грудня у Ватикані. Її особливість у прикрасах. Усі іграшки зробили вручну з дерева бездомні, діти і волонтери.

Ватикан. Associated Press

Київ, Україна

Головна новорічна красуня України спочатку мала бути прикрашена 58-кілограмовим чаклунським капелюхом. Однак ідею такої верхівки не підтримали містяни, і капелюх замінили на зірку. Але це не зіпсувало загальний казковий стиль: на ялинці висять не кулі, а звірятка, грибочки, гноми, а біля стовбура дерева розмістили фігурки казкових істот.

Незвичайна тематика київської новорічної ялинки.

Київ, Україна. Facebook Folk Ukraine

Прага, Чехія

Особливо цьогоріч сяє празька ялинка. Тисячі маленьких вогників прикрашають новорічне дерево на Староміській площі, а чеський Дід Мороз, святий Мікулаш із хрестом на шапці, роздає цукерки дітям, які добре себе вели цього року.

Прага, Чехія thinkprague.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві загорілася декорація в момент відкриття головної ялинки. Під час урочистого моменту почалися феєрверки, іскри від яких летіли на голови людей. Також загорівся декоративний бант на металевій конструкції.