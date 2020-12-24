Найкрасивіші ялинки Європи 2021 року: яскраві фото

Столиці великих європейських міст уже вбралися до Нового року і найбільші вулиці і площі Риму, Франції, Чехії та інших країн засяяли різнокольоровими вогнями.

Адміністрація європейських столиць не шкодувала грошей, щоб створити святкову атмосферу і підтримати своїх громадян під час жорсткого карантину і пандемії COVID-19. Оскільки до Нового року залишаються лічені дні, OBOZREVATEL склав топ-5 найкрасивіших новорічних ялинок Європи, щоб ви змогли надихнутися перед майбутніми святами.

Вільнюс, Литва

Вільнюська ялинка стабільно визнається найкращою в Європі. Цього року 24-метрове дерево зібрано як трансформер із металевих частин з ялиновими гілками. Загальне враження неймовірне – ялинка немов складається з окремих блоків в єдине ціле. Прикрашають таку інсталяцію чотири кілометри гірлянд і ялинкові прикраси срібного кольору.

Страсбург, Франція

Страсбург по праву називають "столицею Різдва". Одна з найкрасивіших ялинок у Європі стоїть на площі Клебера, де також працює різдвяний ярмарок – місце, де хоча б раз у житті потрібно спробувати ароматну випічку і місцевий глінтвейн.

Рим, Італія

Ялинка в столиці Італії відрізняється від інших європейських красунь хоча б тим, що за нею відкривається панорама на Колізей. Пухнаста ялина всіяна маленькими іграшками і вогниками у кращих традиціях католицького Різдва.

Окремо варто сказати про ялинку, яку відкрили 11 грудня у Ватикані. Її особливість у прикрасах. Усі іграшки зробили вручну з дерева бездомні, діти і волонтери.

Київ, Україна

Головна новорічна красуня України спочатку мала бути прикрашена 58-кілограмовим чаклунським капелюхом. Однак ідею такої верхівки не підтримали містяни, і капелюх замінили на зірку. Але це не зіпсувало загальний казковий стиль: на ялинці висять не кулі, а звірятка, грибочки, гноми, а біля стовбура дерева розмістили фігурки казкових істот.

Прага, Чехія

Особливо цьогоріч сяє празька ялинка. Тисячі маленьких вогників прикрашають новорічне дерево на Староміській площі, а чеський Дід Мороз, святий Мікулаш із хрестом на шапці, роздає цукерки дітям, які добре себе вели цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві загорілася декорація в момент відкриття головної ялинки. Під час урочистого моменту почалися феєрверки, іскри від яких летіли на голови людей. Також загорівся декоративний бант на металевій конструкції.