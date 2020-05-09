Найкращі пісні українською до Дня матері 2020. Відео
В Україні у другу неділю травня традиційно святкується одне з головних родинних свят – День матері, який в 2020 році випав на 10 травня. Також цей день відзначають і в багатьох інших країнах світу.
Вперше офіційне святкування Дня матері в Україні було введене указом президента в 1999 році, після чого свято стало одним з найулюбленіших в країні. У цей день прийнято не просто готувати подарунки для мам, а й оточувати їх турботою та увагою.
Так, поки дорослі забезпечують мам матеріальними подарунками, діти – балують своїх улюблених матусь милими малюнками, листівками або навіть віршами.
Порадувати найріднішу людину в світі можна і вивчивши красиву українську пісню про маму. Якщо ж спів – не ваш фах, просто відправте мамі відео з піснею.
OBOZREVATEL зібрав найніжніші українські пісні про маму у виконанні зірок минулого і сучасних виконавців.
Квітка Цісик – Рідна мати моя
Ніна та Антоніна Матвієнко – Любій матусі
Назарій Яремчук – Чуєш, мамо
Оксана Білозір – Ніби вчора, рідна мамо
Скрябін – Мам
Тіна Кароль – Материнська любов
ТІК – Для мами
Таісія Повалій – Пісня про матір
Олег Винник - Мати каже правду
Олександр Пономарьов - Мaмi (Я вдома)
Раніше OBOZREVATEL писав, в чому сенс Дня матері та як його святкують в Україні.