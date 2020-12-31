Незвичайні новорічні традиції різних країн, про які ви не знали

Люди, які живуть на різних континентах, дотримуються своїх традицій святкування Нового року, які значно відрізняються від звичних нам.

У Шотландії влаштовують справжній вогняний карнавал у новорічну ніч, а в Перу дістають валізу і обходять по колу свій район, щоб наступний рік був багатим на подорожі. OBOZREVATEL з'ясував, як збираються зустрічати 2021 рік у семи різних куточках планети.

Франція

У Франції головним символом Нового року є... поліно. Велику і рівну колоду спалюють у каміні під час святкової ночі. Вважають, що після такого дійства членів родини весь рік буде супроводжувати добробут і гріти сімейне вогнище.

Спалювання новорічного поліна у Франції. lespilles.fr

Цікаво, що французького Діда Мороза звуть Пер Ноель, і він приносить подарунки дітям не під ялинку, як прийнято у нас, а складає у взуття.

Шотландія

Новий рік у шотландців називається Хогмані – і це бурхливий вогняний карнавал! У ніч напередодні 1 січня жителі країни запалюють бочки з дьогтем і котять їх вулицями. Цей звичай символізує спалення старого року і запрошення нового. Згідно з язичницькими віруваннями, вогняні кулі символізують сонце і очищають від злих духів і демонів.

Новий рік у Шотландії. meets.com

Перу

Можливо найнезвичайніша традиція зустрічі Нового року у перуанців. У країні вважають, що той, хто обійде в останню ніч року, що минає, навколо свого кварталу з валізою, той зможе здійснити поїздку за кордон. А якщо дівчина вийде прогулятися навколо кварталу з вербовим прутиком, то юнак, якого вона зустріне і запропонує взятися за прутик з іншого боку, має стати її нареченим.

Святкування Нового року в Перу. РБК-Україна

Іспанія

В Іспанії прийнято під бій курантів з'їдати 12 виноградин. Такий ритуал обіцяє удачу в прийдешньому році. Також цікавою традицією в іспанців є зустріч Нового року в червоній білизні, щоб протягом наступного року не мати проблем із грошима.

Червона білизна – один із головних атрибутів Нового року в іспанців. zen.yandex

Італія

Багато хто чув, що на Новий рік італійці викидають старі речі прямо зі своїх вікон. Однак мало кому відомо про ще одну італійську середньовічну традицію, якої до цих пір дотримуються в сільській місцевості. Так, 1 січня жителі Італії вирушають по проточну воду і несуть додому, дорогою виглядаючи згорбленого старця. Вважають, що це принесе удачу на весь рік. А ось зустріч дітей або служителів церкви – навпаки.

Головна ялинка Італії, Рим. Everyday Legends

Додамо, що замість Діда Мороза до маленьких італійців приходить Фея Бефана, яка літає не у возі з оленями, а пересувається на мітлі.

Непал

Непальці речі не викидають, а відразу спалюють у новорічних вогнищах. Зі сходом сонця 1 січня жителі країни прикрашають себе візерунками і вирушають на свято фарб, обсипаючи один одного різнокольоровими порошками.

Святкування Нового року в Непалі. immigrator.org

Бразилія

Покровителькою Нового року в Бразилії є богиня води Іманже. Місцеві жителі приносять їй дари у вигляді свічок і квітів і відправляють за течією в море, загадуючи бажання.

Цікаво, що в країні опівночі не б'ють куранти – секунди, які залишилися до нового року, бразильці рахують вголос.

Новий рік у Бразилії. tonkosti.ru

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