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До нещастя та заморозків: прикмети і свята 5 квітня 2019

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5 квітня 2019 року в Україні та світі відзначають кілька важливих історичних подій і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день супу, а також народилися Тоні Вільямс і Лілі Джеймс.

Прикмети в цей день радять стежити за птахами, і звернути увагу на річки, оскільки вони можуть передбачити, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

До нещастя та заморозків: прикмети і свята 5 квітня 2019

Міжнародний день супу

Цей день був створений для того, щоб ще раз підкреслити важливість цієї страви для здоров'я людини. У світі налічується приблизно 150 типів супів, які поділяються на більш ніж тисячу видів, при цьому кожен вид має безліч варіантів.

До нещастя та заморозків: прикмети і свята 5 квітня 2019
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Прикмети 5 квітня

  • Теплий день, але вночі сталися заморозки – значить, в квітні буде хороша погода;

  • Якщо річкова хвиля йде проти течії – чекай погіршення погоди і опадів;

  • Вночі 5 квітня видно ясне небо з зірками – вранці чекай заморозків;

  • Кішка чхає або кашляє – швидше за все, найближчим часом піде дощ;

  • Навесні в річці води не прибуло – прикмета до того, що буде спекотне літо без рясних опадів;

  • Якщо дворові птиці вищипують у себе пір'я – в будинку буде нещастя.

До нещастя та заморозків: прикмети і свята 5 квітня 2019

Народилися 5 квітня

1928 - Тоні Вільямс (пом. 1992), американський співак, провідний вокаліст "The Platters".

1950 - Агнета Фельтског, вокалістка шведської групи "ABBA".

1989 - Лілі Джеймс, британська актриса.

До нещастя та заморозків: прикмети і свята 5 квітня 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році одне з найважливіших і найсвітліших свят Благовіщення Пресвятої Богородиці буде святкуватися 7 квітня.

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