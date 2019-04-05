До нещастя та заморозків: прикмети і свята 5 квітня 2019

5 квітня 2019 року в Україні та світі відзначають кілька важливих історичних подій і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Міжнародний день супу, а також народилися Тоні Вільямс і Лілі Джеймс.

Прикмети в цей день радять стежити за птахами, і звернути увагу на річки, оскільки вони можуть передбачити, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Міжнародний день супу

Цей день був створений для того, щоб ще раз підкреслити важливість цієї страви для здоров'я людини. У світі налічується приблизно 150 типів супів, які поділяються на більш ніж тисячу видів, при цьому кожен вид має безліч варіантів.

Прикмети 5 квітня

Теплий день, але вночі сталися заморозки – значить, в квітні буде хороша погода;

Якщо річкова хвиля йде проти течії – чекай погіршення погоди і опадів;

Вночі 5 квітня видно ясне небо з зірками – вранці чекай заморозків;

Кішка чхає або кашляє – швидше за все, найближчим часом піде дощ;

Навесні в річці води не прибуло – прикмета до того, що буде спекотне літо без рясних опадів;

Якщо дворові птиці вищипують у себе пір'я – в будинку буде нещастя.

Народилися 5 квітня

1928 - Тоні Вільямс (пом. 1992), американський співак, провідний вокаліст "The Platters".

1950 - Агнета Фельтског, вокалістка шведської групи "ABBA".

1989 - Лілі Джеймс, британська актриса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році одне з найважливіших і найсвітліших свят Благовіщення Пресвятої Богородиці буде святкуватися 7 квітня.

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