На Старий Новий рік посівають або щедрують: головні правила та заборони

У Щедрий вечір, 13 січня, в Україні прийнято щедрувати, а в Старий Новий рік, 14-го, – посівати.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися про головні правила двох цих старовинних обрядів.

Коли та як прийнято щедрувати в Україні

Щедрувати в Україні прийнято напередодні Старого Нового року, в Щедрий вечір, – звідси й назва обряду. Компанії щедрувальників, найчастіше дівчат, ходять від хати до хати, виконуючи щедрівки – веселі пісеньки з побажаннями господарям багатого врожаю, процвітання й безлічі інших благ.

Щедрування також може супроводжуватися грою на музичних інструментах, а починається воно з настанням темряви, коли, згідно з давнім повір'ям, активізуються злі духи. Тому святковий ритуал здавна вважався своєрідним захистом від нечистої сили.

Щедрувати в Україні прийнято напередодні Старого Нового року "День"

Коли та як посівають у Старий Новий рік

У четвер, 14 січня, в Україні святкують Старий Новий рік. Цього дня початок року відзначається за юліанським календарем, який діяв у нашій країні до 1918 року.

Одна з головних традицій свята – посівання. Робити це можуть, згідно з правилами обряду, представники тільки чоловічої статі. Так, впускати жінку до оселі вранці Нового року з давніх часів вважалося поганим знаком.

Посівати починають з раннього ранку 14 січня: чим раніше, тим краще, стверджує прикмета. Хлопчики та юнаки обходять хати, розсипаючи зерно та співаючи посівалки – пісні з побажаннями здоров'я й добробуту. З давніх-давен вважалося, що такий ритуал може посприяти отриманню багатого врожаю.

Посівати починають з раннього ранку 14 січня: роблять це представники тільки чоловічої статі vsviti.com.ua

Що можна робити під час посівання

Запитати дозволу в господарів увійти до оселі, щоб розсипати зерно й заспівати посівалку.

Посівати зерном різних сортів: чим більше видів, тим краще. Можна брати пшеницю, жито, ячмінь, рис – крупи насипають у спеціальний мішечок або кладуть до кишені.

Посівати бажано зерном різних сортів Pixabay

Що не можна робити під час посівання

Розсипати зерно голими руками – це прийнято робити в рукавичках.

Прибирати зерно від посівання до заходу сонця, щоб не вимести щастя з дому.

Давати гроші посівальникам: це вважається поганою прикметою, яка віщує безгрошів'я. Замість цього рекомендується пригостити солодощами або фруктами.

Раніше OBOZREVATEL публікував щедрівки для дорослих та дітей. Нагадаємо також, 6 січня в Україні почалися Святки – 12-денне свято, під час якого прославляють Бога.