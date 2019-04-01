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Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

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2 квітня 2019 року в Україні та світі відзначають кілька важливих пам'ятних дат та історичних подій. Так, у цей день відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, а також народився Ханс Крістіан Андерсен і Серж Лифар.

Прикмети 2 березня можуть передбачити погоду, а також, якщо слідувати народним порадам можна вилікуватися від хвороби. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

pexels.com

Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

Мета цієї дати - підкреслити необхідність допомагати людям, які страждають невиліковним захворюванням, і підвищувати рівень їх життя.

Міжнародний день дитячої книги

У цей день організатори заходу пропагують роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нових поколінь Землі. Також серед цілей Дня - привернути увагу до літератури, книжкового мистецтва і книжкової культури для дітей, до проблем доступності дитячої книги і поширення дитячого читання.

Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

pexels.com

День Фотинія Колодезніци

Якщо вірити давнім переказам, саме у Фотинії самаритянки Ісус Христос попросив попити води з колодязя. З цієї причини вода в день 2 квітня має корисні властивості.

Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

pexels.com

Прикмети 2 квітня 2019

  • Дощ 2 квітня – буде гарний урожай грибів;

  • Якщо випити з колодязя води – можна від хвороби вилікуватися;

  • Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна;

  • Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.

Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

pexels.com

Народилися 2 квітня

1805 - Ханс Крістіан Андерсен (пом. 1875), датський письменник, поет і казкар.

Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

1840 - Еміль Золя (пом. 1902), французький письменник.

Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

1905 - Серж Лифар (пом. 1986), французький танцівник, хореограф і балетмейстер українського походження.

Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

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