Можна вилікуватися від хвороби: прикмети і свята 2 квітня 2019

2 квітня 2019 року в Україні та світі відзначають кілька важливих пам'ятних дат та історичних подій. Так, у цей день відзначають Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, а також народився Ханс Крістіан Андерсен і Серж Лифар.

Прикмети 2 березня можуть передбачити погоду, а також, якщо слідувати народним порадам можна вилікуватися від хвороби. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

pexels.com

Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

Мета цієї дати - підкреслити необхідність допомагати людям, які страждають невиліковним захворюванням, і підвищувати рівень їх життя.

Міжнародний день дитячої книги

У цей день організатори заходу пропагують роль дитячої книги у формуванні духовного та інтелектуального обличчя нових поколінь Землі. Також серед цілей Дня - привернути увагу до літератури, книжкового мистецтва і книжкової культури для дітей, до проблем доступності дитячої книги і поширення дитячого читання.

pexels.com

День Фотинія Колодезніци

Якщо вірити давнім переказам, саме у Фотинії самаритянки Ісус Христос попросив попити води з колодязя. З цієї причини вода в день 2 квітня має корисні властивості.

pexels.com

Прикмети 2 квітня 2019

Дощ 2 квітня – буде гарний урожай грибів;

Якщо випити з колодязя води – можна від хвороби вилікуватися;

Прилетіли шпаки – прийшла справжня весна;

Багато талої води в квітні – багато трави буде в травні.

pexels.com

Народилися 2 квітня

1805 - Ханс Крістіан Андерсен (пом. 1875), датський письменник, поет і казкар.

1840 - Еміль Золя (пом. 1902), французький письменник.

1905 - Серж Лифар (пом. 1986), французький танцівник, хореограф і балетмейстер українського походження.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram