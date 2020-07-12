Молитви святим апостолам Петру і Павлу: подячна, про любов і від порчі

У неділю, 12 липня, відзначається Петрів день. У це свято православні вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла – найближчих учнів Сина Божого Ісуса Христа.

До цієї важливої дати OBOZREVATEL підготував три християнські молитви, з якими віряни звертаються до святих.

Подячна молитва Петру і Павлу

Святий верховний Апостоле Петре, каменю віри, що на Христі, наріжному камені, Церкву сповіданням утверджував! Моли, щоб і я, що мудруваннями і плотськими похотями завжди коливаюсь, на тому ж Христі, Камені живому, обраному, чесно?му, вірою утверджений завжди перетворююся любов’ю в храм духовний, у священство святе, щоб возносити жертви духовні Богові Ісусу Христу. Святий верховний Апостоле Павле, сосуде обраний Христів, благодаті і слави Божої сповнений! Моли Творця, що має владу над творінням, щоб мене, сосуд нині погублений, створив Собі сосудом на честь, освяченим і благопотрібним, на всяке благе приготованим. Амінь.

У День Петра і Павла читають молитви до святих апостолів Ілюстративне фото / Pixabay

Молитва Петру і Павлу про любов і захист

О, святії апостоли Петре і Павле, не віддаляйтеся духом від нас, грішних рабів Божих (імена), щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас молитов ваших ради, щоб винищив же рукописання безмірних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь іСлава, і подяка і поклоніння навіки віків.

Молитва Петру і Павлу від порчі

О, верховні Апостоли: Петре, віри Христової непохитна подоба, і Павле, солодкоспівна ластівка вчення Господнього! Знаємо вас, як повноводну ріку сказань словес Христових, що лине від правдивих надр Божих і всю глибину джерела істин богоодкровенних перед нами, що жадають їх, відкриває. Знаємо вас, як світила, що струмені теплоти любові божественної нам з небес проливають: догоджаємо вам, що прийняли працю і піт, щоб засіяти божественне насіння вчення: цілуємо стопи ваші, що обійшли всі кінці землі, і з трепетом гріховним зримо голови ваші, що ви смиренно схилили до пречистих стопів Господніх: одного через хресний шлях (повішенням) і другого мечем усіканням. Розчулено просимо вас, святії Апостоли, навчіть і нас у буянні гріхів схилятися перед Учителем нашим Господом, допоможіть гордості нашої голову відсікати вченням богоодкровенним: голод душевний наш нехай угамує Господь борошном, що сходить із самого неба, як Петрові: – ти ж, Павле, богонасичений Христових словес, постарайся і нас до третього неба піднести твоїми безперестанними молитвами про нас до Господа, щоб і ми там прославили з ликами ангельськими і апостольськими дивного у святих своїх Отця всіх і Господа Ісуса Христа, що Його ж послав у світ спасати і наставляти до життя вічного, і єдиносущного Їм Святого Духа. Амінь.

Раніше OBOZREVATEL публікував текст святкової молитви в День Петра і Павла.