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7 червня • оновлено в 06:47
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Молитви на Трійцю: що просити і як звертатися до Бога

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Свято Трійці 2020 року випадає на першу неділю літа, 7 червня. З давніх часів цього дня вперше після Світлого Воскресіння Христового читається молитва "Царю Небесний".

Ранкові та вечірні молитви в церкві на Трійцю починаються з читання Трисвятого. Також читаються молитви до Пресвятої Трійці та молитва Господня. OBOZREVATEL пропонує до уваги читача тексти даних молитов.

Молитви на Трійцю

Молитви на Трійцю

pravlife.org

Молитва "Царю Небесний"

"Царю Небесний" – це звернення до Святого Духа, третьої Особи Святої Трійці, Господа Животворного. Назва молитви походить від перших двох слів її тексту. У період від Великодня до Вознесіння ця молитва не читається, її замінює тропар Пасхи "Христос воскресе...".

"Царю Небесний" вважається дуже сильною молитвою. Нею можна молитися і вдома. Промовляти цю молитву можна, коли людина просить про допомогу в будь-якій справі, не може звільнитися від пут гріха або відчуває кризу віри. Головне – щиро звертатися до Бога.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Переклад на українську: Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Як молитися на Трійцю

Як молитися на Трійцю

smarttravels.com.ua

Молитва до Пресвятої Трійці

Ця молитва – прохальна. У ній ми звертаємося спочатку до всієї Пресвятої Трійці, а потім окремо до кожної Особи Трійці: до Бога Отця, щоб Він очистив гріхи наші; до Бога Сина, щоб Він простив наші беззаконня; до Бога Духа Святого, щоб Він відвідав і зцілив немочі наші. Слова "імені Твого ради" стосуються всієї Святої Трійці, оскільки Бог єдиний і ім'я у Нього одне, тому ми й говоримо "імені", а не "імен".

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на Трійцю

Молитва на Трійцю

pravmir.ru

Трисвяте

У цій молитві ми нічого не просимо у Бога, лише славимо Його. "Трисвяте", або "Ангельська пісня", читається тричі на честь трьох Осіб Святої Трійці.

У цій молитві Богом ми називаємо першу Особу Святої Трійці – Бога Отця; Кріпким – Бога Сина, тому що Він такий же всемогутній, як і Бог Отець, хоча по людству Він страждав і помер; Безсмертним – Духа Святого, бо Він не тільки Сам вічний, як Отець і Син, а й усім тваринам дає життя і безсмертне життя людям. Оскільки в молитві слово святий повторюється тричі, вона називається "Трисвяте".

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. (Читається тричі, з хресним знаменням і поясним поклоном.) Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва Господня

Дана молитва називається Господньою, тому що її дав Сам Господь Ісус Христос учням, коли вони просили Його навчити молитися. Молитва Господня – найголовніша молитва для всіх.

Отче наш, що є в небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні; й одпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватцям нашим; і не введи нас у випробування, але визволи нас від злого.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
свята
Місце
Україна
Теги
свято релігія церква Православна церква України традиции
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