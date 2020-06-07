Молитви на Трійцю: що просити і як звертатися до Бога

Свято Трійці 2020 року випадає на першу неділю літа, 7 червня. З давніх часів цього дня вперше після Світлого Воскресіння Христового читається молитва "Царю Небесний".

Ранкові та вечірні молитви в церкві на Трійцю починаються з читання Трисвятого. Також читаються молитви до Пресвятої Трійці та молитва Господня. OBOZREVATEL пропонує до уваги читача тексти даних молитов.

Молитви на Трійцю pravlife.org

Молитва "Царю Небесний"

"Царю Небесний" – це звернення до Святого Духа, третьої Особи Святої Трійці, Господа Животворного. Назва молитви походить від перших двох слів її тексту. У період від Великодня до Вознесіння ця молитва не читається, її замінює тропар Пасхи "Христос воскресе...".

"Царю Небесний" вважається дуже сильною молитвою. Нею можна молитися і вдома. Промовляти цю молитву можна, коли людина просить про допомогу в будь-якій справі, не може звільнитися від пут гріха або відчуває кризу віри. Головне – щиро звертатися до Бога.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Переклад на українську: Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш‚ Скарбе добра і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Як молитися на Трійцю smarttravels.com.ua

Молитва до Пресвятої Трійці

Ця молитва – прохальна. У ній ми звертаємося спочатку до всієї Пресвятої Трійці, а потім окремо до кожної Особи Трійці: до Бога Отця, щоб Він очистив гріхи наші; до Бога Сина, щоб Він простив наші беззаконня; до Бога Духа Святого, щоб Він відвідав і зцілив немочі наші. Слова "імені Твого ради" стосуються всієї Святої Трійці, оскільки Бог єдиний і ім'я у Нього одне, тому ми й говоримо "імені", а не "імен".

Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва на Трійцю pravmir.ru

Трисвяте

У цій молитві ми нічого не просимо у Бога, лише славимо Його. "Трисвяте", або "Ангельська пісня", читається тричі на честь трьох Осіб Святої Трійці.

У цій молитві Богом ми називаємо першу Особу Святої Трійці – Бога Отця; Кріпким – Бога Сина, тому що Він такий же всемогутній, як і Бог Отець, хоча по людству Він страждав і помер; Безсмертним – Духа Святого, бо Він не тільки Сам вічний, як Отець і Син, а й усім тваринам дає життя і безсмертне життя людям. Оскільки в молитві слово святий повторюється тричі, вона називається "Трисвяте".

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас. (Читається тричі, з хресним знаменням і поясним поклоном.) Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва Господня

Дана молитва називається Господньою, тому що її дав Сам Господь Ісус Христос учням, коли вони просили Його навчити молитися. Молитва Господня – найголовніша молитва для всіх.

Отче наш, що є в небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні; й одпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватцям нашим; і не введи нас у випробування, але визволи нас від злого.

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