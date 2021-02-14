Молитви на Стрітення Господнє: як і що можна просити в Бога

У понеділок, 15 лютого, православні в Україні та інших країнах відзначають Стрітення Господнє – велике церковне свято, яке символізує зустріч із Богом. Цього дня віряни згадують, як Пресвята Богородиця та святий Йосип, згідно зі старозавітними законами, принесли дитя Ісуса до Єрусалимського храму.

У Стрітення християни намагаються відвідати святкове богослужіння в церкві, щоб помолитися Спасителю і Божій Матері. Які молитви заведено читати у свято, розповідає OBOZREVATEL.

Як молитися в Стрітення

У Стрітення Господнє віряни читають подячні, такі, що прославляють Ісуса Христа і Пресвяту Богородицю, молитви. Вважається, що цього дня вони мають особливу силу.

До Божої Матері християни звертаються з проханнями про допомогу, покровительство у створенні сім'ї, захист дітей, про благополучну вагітність і пологи. Спасителю моляться про заступництво і здоров'я своїх дітей, хрещених і воцерковлених.

У Стрітення Господнє віряни читають подячні молитви, що прославляють Ісуса Христа і Пресвяту Богородицю Unsplash

Після молитви можна звернутися до Бога, попросивши вибачення за гріхи. Також можна помолитися про допомогу в своїй проблемі, про щастя і здоров'я для близьких.

Святкове богослужіння в храмах зазвичай проходить напередодні свята Стрітення, 14 лютого, приблизно о 17 годині, і в саме свято вранці, приблизно о 8-9 годині.

Молитва до Господа Ісуса Христа

Молитва до Господа Ісуса Христа

Молитва до Ісуса Христа

Молитва до Пресвятої Богородиці

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні традиції і заборони святкування Стрітення. Вважається, що цього дня з храму потрібно принести освячені свічку й воду, які в майбутньому служать оберегом.