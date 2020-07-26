Молитви Архангелу Гавриїлу: про захист, про здоров'я і про заміжжя

Православні віряни 26 липня відзначають День Архангела Гавриїла – одного з семи найвищих ангелів Божих. Його також називають благовісником, оскільки саме він приніс Пресвятій Діві Марії радісну звістку про народження Ісуса Христа.

До свята OBOZREVATEL підготував три молитви Архангелу Гавриїлу.

Молитва про здоров'я

Цією молитвою Архангела Гавриїла просять про позбавлення від різних хвороб духу: страхів, фобій і депресії. Також за допомогою неї моляться при хворобах нирок, безплідді, важких захворюваннях.

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кровом крилу невещественныя твоея славы, сохраняя нас, припадающих прилежно и вопиющих: от бед избави нас, яко чиноначальник Вышних сил.

Архангел Гавриїл Фото: Wikipedia

Молитва Архангелу Гавриїлу про заміжжя

Архангел Гавриїл наставляє дітей на правильний шлях, охороняє від напастей і злих поглядів. Також допомагає і незаміжнім і неодруженим. Про сімейне щастя та вдалий міцний шлюб моляться наступною молитвою.

О святый Архангеле Гаврииле! Всеусердно молим тя, настави нас, раб Божиих (имя), к покаянию от злых дел и ко утверждению в вере нашей, укрепи и огради души наша от искушений прельстительных и умоли Создателя нашего о отпущении грехов наших.

О святый великий Гаврииле Архангелe! He презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем, в веце сем и в будущем, но присно помощник нам явися, да непрестанно славим Отца и Сына и Святаго Духа державу и твое предстательство во веки веков. Аминь.

Архангел Гавриїл охороняє дітей, допомагає незаміжнім і неодруженим вірянам

Молитва Архангелу Гавриїлу про захист

Захисна молитва покликана відвести недоброзичливців, заздрісників і суперників, позбавити від грішних помислів. Архангел Гавриїл допомагає у збереженні сімейного вогнища, захищає сім'ю від бід і хвороб.

Святой Архангел Гавриил, прошу у тебя защиты и помощи. Огради меня от козней бесов и дьявола. Отгони от меня сатану. Не дай злым и подлым людям в судьбу мою вмешаться. Сохрани здоровье семьи моей и посели в нашем доме мир навеки. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що можна і що не можна робити в День Архангела Гавриїла.