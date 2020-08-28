Молитва в Успіння Пресвятої Богородиці: що можна просити в Божої Матері

Успіння Пресвятої Богородиці, одне з дванадесятих свят, відзначається щорічно 28 серпня. Віряни традиційно відвідують святкову службу в церкві, а також звертаються з молитвами до Божої Матері.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL розповідає, як варто молитися в цей день.

Про що моляться в Успіння Пресвятої Богородиці

Вважається, що в Успіння Божа Матір по-особливому чує молитви і допомагає кожному, хто звертається до неї щиро і з чистою душею.

Біля ікони Успіння Пресвятої Богородиці можна помолитися про здоров'я і кращу долю для дітей та інших близьких, міцність віри, допомогу в проходженні земних спокус. Служителі церкви закликають пам'ятати про другу заповідь Сина Божого про любов до ближніх. Також корисно прочитати спільну молитву в родинному колі вдома.

Існує безліч молитов до Пресвятої Богородиці, однак у свято Успіння переважають дві з них.

В Успіння Божа Матір по-особливому чує молитви pravmir.ru

Молитва до Богородиці про захист

Смягчи сердца наши, Святая Богородица. Пусть сгорят в огне все напасти наши, а теснота в душе покинет сердца наши. На лик твой взираем, разделяя Твои страдания и на милосердие уповаем. Ужаснемся мы от рока Твоего, да возрадуемся силе Твоей и крепости духа. Прости жестокость нашу, лишь в Твоих силах ее усмирить. О Великая Владычица, вознеси молитвы наши до Господа и замоли за нас пред Ним греховные деяния наши. Избавьте нас от смерти внезапной и зла всякого. Озарите ум наш и проводите нас ко спасению. Уповаем в надежде во имя Царствия Небесного в руках Господа, Иисуса Христа и его Пресвятого Духа. Аминь.

Молитва до Пресвятої Богородиці про допомогу

Воспеваем к милости Твоей, о Пресвятая Матерь Божия! Не отвернись от молитв наших, а избавь от бед и несчастий. Единственная Читая и Блаженная Богородица Спаси нас! Ты, многострадальная Матерь Божия, превышающая по вере и страданиям всех живущих на земле. Услышь и не покинь нас в минуты трудные, сохрани нас под покровом милосердия и сострадания Своего. Лишь подле Тебя мы находим прибежище и теплое заступничество во тьме адской. Только ты имеешь позволение обратиться к Сыну Своему и умолить его о спасении нашем и переходе в Царствие Небесное, где мы будем воспевать и славить Сына Твоего, Отца Его и Тебя, Владычицу мира во веки веков. Аминь.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити 28 серпня.