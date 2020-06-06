Молитва в Троїцьку поминальну суботу: як вшанувати пам'ять померлих
Троїцька поминальна субота 2020 року припадає на 6 червня. Цього дня віряни відвідують службу в церкві та ходять на кладовища, щоб прибрати на могилах близьких і прикрасити їх свіжою зеленню.
Вселенська поминальна субота несе в собі духовний і дуже глибокий смисл. Так, на відміну від інших батьківських субот, 6 червня згадують не лише родичів, але й усіх християн, що колись жили на Землі. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, якими молитвами варто молитися цього дня.
Молитва за померлих на Троїцьку Суботу
Як вважає Церква, поминальні молитви потрібні не лише душам померлих родичів, а й самим вірянам: вважається, що близькі, що пішли, також моляться про них у той час, коли вони моляться за них. Така молитва плекає любов, допомагає вгамувати почуття провини, переживання, жалості, образи.
Якщо людина не змогла відвідати храм, помолитися за померлих можна вдома. У молитві потрібно згадати імена всіх померлих родичів. Щоб нікого не забути, краще це робити за спеціальною книжечкою – пом'янником, до якого поіменно записуються покоління покійних предків.
"Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне".
"Отець Небесний, Син і Дух Святий – все це Бог наш. Ти ж заступник наш і рятівник. Спаси ж душі моїх покійних родичів (імена) та допоможи їм спокій віднайти. Нехай лежать вони там спокійно, і не турбує їх нічого. Амінь!"
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що потрібно і що не можна робити в Троїцьку батьківську суботу.